„Volal mi, jestli to ještě nechci zkusit a dohodli jsme se. Ale je to těžké bez letní přípravy, které jsem stihl jen část. Budu se ale snažit vyrovnat klukům, kteří tvrdě trénovali celé léto, protože hokejbal je strašně moc atletickým sportem,“ přiznal útočník, který měl s kondičkou vždycky trochu problém, ale vše nahrazoval skvělou prací s holí i herním přehledem.

Že telefonát Drahomíra Kadlece měl opodstatnění, ukázal Eitler hned při svém návratu do týmu, když dal Hostivaři v první třetině dvě branky. Tým nakonec bral výhru 4:2, byť po prvním dějství (4:0) trochu ubral. „Byli jsme rádi, protože to byl první zápas a hned dáme čtyři góly do první pauzy, to bylo super. Pak nás ale Hostivař ještě dala zabrat,“ musel uznat.

Ale že by Kladeňáci nějak moc ubrali, s tím Jan Eitler nesouhlasil. „Oni už pak neměli co ztratit, vtrhli se do napadání ve dvou i třech. My se přestali tlačit do brány, střílet, hrát jednoduše. Povedlo se jim dát gól a to je nakoplo nejvíc,“ mínil a za své dva góly poděkoval kamarádům. „To není jen moje zásluha, ale celé pětky, celého týmu. Nejdřív jsme šli dva na jednoho a Milan Schnaubelt mi to přihrál prakticky před prázdnou bránu. U druhého to byla střela od beka a byl jsem sám před bránou. S tím už gólman nic neudělá,“ usmál se někdejší hokejový talent Kladna.

Půjde mu to v extralize i dál? Po odchodu jiného zkušeného muže Dana Hnízdila do Mostu by Eitler měl dostat správný prostor a využít ho. Má na to.