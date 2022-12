Nejdříve se vrátil ke dlouho covidové pauze, kdy se také tým EVLS musel hodně přičinit, aby se jeho soutěže zase rozjely. Do roku 2022 tak pražská EVLS šla s tím, že uspořádá dvě soutěže, jak úrovně PRO qualifier, tak PRO show. Ty nakonec po dlouhých jednáních s federací rozdělili do dvou termínů, v srpnu PRO qualifier a a v říjnu PRO show. "Musím se přiznat, že rozdělení obou úrovní soutěží bylo v plánu, chtěli jsme to zkusit, nicméně realizovat jsme to chtěli až v roce 2023. Okolnosti tomu chtěly jinak, protože kalendář naší federace je extrémně přeplněný. Důvodem jsou pravidla, která dovolují v konkrétním termínu celosvětově jen jednu PRO show, u PRO Q je to pak jedna na kontinent," vysvětluje Adam Kindl.

V srpnu tak pořádali v Praze po čtyřech letech soutěž úrovně PRO Qualifier a s ní byli z celkového pohledu spokojeni a to především díky skvělým fanouškům, protože vyprodat amatérskou soutěž, to se jen tak nevidí! Zároveň však zaznamenali nedostatky v organizaci, především při registraci závodníků, kde se tvořily fronty a odbavení bylo pomalejší organizátoři očekávali. "Na tom musíme zapracovat, a také na celkovém počtu závodníků. Tady věřím, že jde jen o fakt, že jsme dlouho PRO Q nedělali, přece jen soutěží je mnoho a my jsme byli čtyři roky mimo kalendář," obhajuje Kindl.

Hodnocení PRO show je podle něj opět pozitivní, neboť vzhledem k termínu před soutěží Olympia se EVLS podařilo zajistit opravdu zajímavé startovní pole a úroveň závodů byla parádní. "Za mne dokonce nejvyšší možná. To říkám především z důvodu častých výtek veřejnosti, že startovní pole letos nebylo takové, nicméně opravdu z mého pohledu je nutné brát v potaz, že měsíc a půl po EVLS byl na programu Olympia víkend a tentokrát s rekordním počtem kvalifikovaných závodníků, To opravdu možnosti kvalitního line-up snižovalo. Z čeho jsme nadšení, tak to je atmosféra v hale, kde se opět potvrdilo, že EVLS je ´malou Olympií´ a zcela oprávněně je tak oblíbené u závodníků, protože jakou atmosféru naši fanoušci vytvářejí, to je naprosto jedinečné a bezkonkurenční," říká Kindl.

Spokojen je také s výkony závodníků, samotnou organizací a celkovou prezentací značky EVLS. "Prostě letošní PRO show byla taková, jak chceme, aby naše soutěže probíhaly."

Patrik HerzčíkZdroj: archiv závodníka

Zastavil se rovněž u EVLS Teamu. Dařilo se doplňovat ho kvalitními závodníky a je podle Kindla výkladní skříní české a slovenské kulturistiky. Dominantní je v něm Michal Križánek, který je obrovským talentem a zájem o něj je opravdu ze všech stran obrovský, nicméně i ostatní jsou skvělými sportovci. Jan Turek udělal obrovský progres a jeho výkonnost je skvělá. Pavel Beran na sobě pracuje, posouvá se, Nikola Humpál vstoupila do soutěží NPC Worldwide a je u ní také velký posun, Jaroslav Jeníček je stálicí týmu a je to skvělý kluk, EVLS mu přeje, aby v roce 2023 naplnil svůj sen o PRO kartě. A

v neposlední řadě Adéla Ondrejovičová, která se ihned po přesunu do NPC získala PRO kartu a následně ve Finsku i nominaci na Olympii. I tady lze jen chválit.

"Na závěr jsem si nechal Patrika Herčzíka, protože co ten prožil za rok, to by snad měl zfilmovat Hollywood. V březnu si řekl, že bude zase závodit, v srpnu ovládl EVLS Amatér a v říjnu se vítězstvím na EVLS PRAGUE PRO kvalifikoval na Olympii, kde rozhodně nezklamal a pro nás je opravdu ctí toto s ním prožívat," rozplývá se Kindl nad výkony Herzčíka.

Vrací se rovněž ke dvěma cestám do USA. V té letní EVLS uváděli Michala Križánka do NPC, zároveň se jim podařilo vyjednat návrat EVLS do termínu po Mr. Olympia a spoustu dalšího.

V závěru roku pak absolvovali Mr. Olympia 2022, kde značku EVLS reprezentovali celkem čtyři závodníci, což je podle Kindla jedinečné. Michal Križánek nezklamal a 12. místem vytvořil slušnou pozici pro další ročníky, kde je předpoklad zlepšení. Adéla Ondrejovičová se reálně umístila někde kolem 20. pozice, což při rekordním počtu více než čtyřech desítek závodnic dobrý výsledek. Michaela Pavleovičová se předvedla ve velmi dobrém světle a její finální sedmé místo je až senzací, stejně tak její sestava, kterou připravila na téma muzikálu Pomáda. To byla ozdoba celého víkendu. Patrik Herčzík jako jediný mužský zástupce Česka může být se svou premiérou spokojený, neboť být rekordní konkurenci 59 závodníků třetím calloutu (cca 22.-24.) je přece skvělé!

V rámci celého týdne v Las Vegas Kindl zároveň absolvoval několik jednání se zástupci federace a po nich potvrdil, že EVLS PRAGUE se vrací na termín dva týdny po Mr. Olympia, v roce 2023 se tedy odehraje v hotelu Hilton 18. a 19. listopadu, kdy proběhnou v sobotu soutěže PRO Qualifier a v neděli PRO show.

"Zároveň nově uspořádáme soutěž úrovně Regional, kterou jsme se rozhodli umístit do malebného hotelu Holiday Inn v Trnavě, kde se na fanoušky budeme těšit 13. května 2023. Rád bych proto pozval všechny závodníky a naše fanoušky na tuto skvělou akci, kde mimo jiné mohou potkat mnoho osobností kulturistiky a stát na EVLS stage. Cílem této myšlenky je ukázat, že EVLS je pro každého, profesionály, bojovníky o PRO kartu, ale i pro úplné začátečníky. Naším dlouhodobým cílem je spojovat lidi a ukazovat jim krásu našeho sportu, dát jim tu nejlepší možnou zábavu, být tím, kdo lidi opravdu baví a je jedno, jestli je to účastník Olympie nebo začínající závodník. Jsme a budeme tu pro všechny, kdo chtějí závodit na tom nejlepším evropském podiu," slibuje Adam Kindl.

Na závěr všem poděkoval za podporu, kterou EVLS PRAGUE dostává od fanoušků. "Je opravdu neuvěřitelné, kolik a jakých fanoušků EVLS má. Všem bych rád popřál do roku 2023 jen to nejlepší!!