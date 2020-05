Roberta Fritsche mnozí znají jako učitele z 5. ZŠ v Rozdělově, jiní jako dlouholetého basketbalového trenéra, který se podílel na výchově současných reprezentantů. Martin Raufer zase reprezentoval Česko i na světových šampionátech v cyklokrosu a vedl reprezentaci horských kol. K nim se přidali nadšenec Roman Kolařík a profesionální cyklomechanik Eduard Pinkava. Dobře složený kolektiv teď sleduje, jak někteří mladíci před jejich očima doslova rostou a ukazují až nečekaný talent. „Děti v naší skupině mě často opravdu udivují. Co dokáží v osmi letech mě přivádí do úžasu,“ říká někdejší medailista z republikových cyklistických šampionátů a vydavatel časopisu Velo Martin Raufer.

Zájem dětí o kladenský cyklokroužek ho těší, jen ho mrzí, že tras, kde by se děti mohly připravovat speciálně, je málo. Či nejsou vůbec. Kluci a holky se musí motat po cyklostezkách s ostatními kolečkáři. Šance na zlepšení tady je. Jednu skýtá park v podprůhonské Bukovce, který město revitalizovalo. Druhou nadějí je skanzen bývalého dolu Mayrau ve Vinařicích. Tam by se cyklistům skutečně líbilo a Martin Raufer dokonce vypracoval projekt do soutěže Středočeského krajského úřadu. Vypsaná soutěž vypukla 15. května a projekt si zatím ve veřejném hlasování Středočechů vede skvěle. „Na Mayrovce je výborný skanzen, jenže náš plán cyklotras by ho nijak neohrozil. Naopak, prostředí je tam ideální a v uzavřeném prostoru uhlídáte děti lépe, než když se s nimi jedete projet do lesa,“ předkládá pozitiva plánu Martin Raufer.

Zatím si členové Velo akademie musí vystačit s cyklostezkami v okolí Kladna. Ty jsou i podle někdejšího profesionálního cyklisty Raufera vynikající, horší to je však s městem samotným. „Kdo koncipoval cyklostezky okolo Kladna, udělal jednu úžasnou věc: vynechal téměř asfalt a všude je šotolina. Navíc při projížďce spojíte klidně na jedné straně Okoř a na druhé straně Lány, aniž byste museli cyklostezku dramaticky opouštět. Bohužel uvnitř města je pro cyklisty situace katastrofální,“ říká Raufer a poukazuje na to, že Kladno má ideální podmínky, aby cyklostezky v centru vybudovalo. „Jsou tady široké bulváry, minimum úzkých uliček. Město ale má už svého cyklistického koordinátora Jana Hanuše, s nímž také výborně spolupracujeme. Také díky němu by snad časem mohlo dojít ke zlepšení,“ doufá Martin Raufer.

Ten může porovnávat, vyrůstal totiž v Berouně, kde se cyklistiku učil. Před třiceti roky se oženil do Kladna, do Berouna se ale pořád vrací. A doporučuje i cyklotrasy ve své domovině. Když se ho však zeptáte na ráj cyklistů, volí zahraničí.

Mallorku!

„U nás je tisíc míst, kde je to krásné. Jmenoval bych třeba sedlo Slavkovského lesa, kam sice musíte vystoupat osm kilometrů, ale pak si jezdíte po rovině a užijete si krásné výhledy. Nicméně Mallorca, to je fakt ráj. Jste tam letadlem za dvě hodiny, a když vyrazíte v březnu, kdy tam není takový teplotní skok a je tam minimum turistů, ocitnete se v pro cyklistu dokonalém prostředí.“

Tolik tip pro Kladeňáky, kteří by s kolem rádi vyrazili někam dál. Jenže i ve městě samotném se dají užít zajímavé věci. Kladno vybudovalo asfaltovou pumptrackovou dráhu v Sítenském údolí a teď dokončuje i jednu přírodní. Je položena na severním straně města přímo na cyklostezce 0017 na Ostrovci. Ještě tam chybí kolaudace, jinak je hotovo. Slavnostní otevření bude 27. května. „Doporučím, ať si to zkusí každý a bez šlapání. Je to výborné na koordinaci, naučíte se ovládat kolo jak je potřeba. Mezi terénními vlnami doslova pumpujete, proto pumptrack,“ vysvětluje Raufer.

Také Velo Akademie se snaží pro cyklisty dělat něco navíc, a ne pouze pro ty organizované. V sobotu 13. června pořádá na Sletišti už třetí ročník FM Cyklocupu. Je určen pro děti do 12 let jakékoliv výkonnosti. Pořadatelé slibují i rodinný závod, jízdu zručnosti, spoustu zábavy. „První dva ročníky se nám povedly, loni jsme měli dvě stovky zúčastněných. Když připočtete doprovod, je to už opravdu velká akce,“ tvrdí Raufer a přidává, že děti se mohou v rámci závodu přihlásit i do Velo Akademie.

Online registrace probíhá do 5. června na stránkách www.veloakademie.cz. Pokud ji stihnete včas, zajistí vám pořadatelé startovní číslo se jménem.

A proč nezačít s cyklistikou třeba právě takhle? Martin Raufer také začínal podobně, a přestože v kariéře došel daleko, nejvíc ho nakonec naplňuje práce s mladými talenty. „Když jsem vystudoval trenérství cyklistiky a dostal se brzy z trénování reprezentace, tak jsem vlastně příliš brzy dosáhl svého profesního vrcholu. A záhy zjistil, že vlastně chci v cyklistice dělat něco jiného, smysluplnějšího. Sám bych na to nestačil, ale díky spojení s Robertem Fritschem a dalšími kluky to vyšlo. Cyklistika je o svobodě, kromě kola k ní nic nepotřebujete a můžete se volně pohybovat v relativně velkém prostoru. Navíc poznáte krásné kouty, které leckdy stojí za humny vašeho domu,“ dodal Martin Raufer.