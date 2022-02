Nejen bájný pták Fénix, ale i kladenští Orli dokážou vstát z popela. Po hrůznostrašném čtvrtém setu prohrávali i v tie-breaku už 3:7, nicméně dokázali otočit vývoj páté sady na konečných 15:12. Vybojovali tak důležité dva body do tabulky v boji o třetí místo. „Už několik utkání dokážeme těžké situace zvládat, ať už v celém zápase nebo jednotlivých setech a řekl bych, že to je jedna z věcí, které zdobí tohle družstvo. Jsem za to rád,“ řekl trenér Kladna Milan Fortuník.