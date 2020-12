Jejich hlavní palebnou silou je univerzál Filip Křesťan, jenž se v létě po třech sezonách v Českých Budějovicích vrátil do klubu, v němž prožil restart kariéry, protože přicházel z tehdejšího ČZU Praha, kde neměl úplně jisté místo v základní sestavě.

Na Kladně byl rázem oporou týmu, který pravidelně bojoval o medaile. O to víc ho současné jedenácté místo mrzí, byť Orli zatím nejvíc doplácí na nepravidelný průběh sezony.

„Naše výkony ale nemůžeme svádět na koronu. To by bylo nejjednodušší, co bychom mohli udělat,“ prohlásil univerzál s reprezentačními zkušenostmi a dodal, že hra doma a venku, kde získali jediný bod, je velmi rozdílná.

„Rozhodně to není tím, že by se naši soupeři zlepšili. Je to o tom, co jim dovolíme. Nesmiřuji s prohrami od týmů, které nás poráží. Kdybychom neuspěli se silnými soupeři, tak je spíš pochopím,“ řekl.

Podle Křesťana Kladno stále hledá optimální sestavu, což je nebo bylo v době největších zdravotních dost problematické. I proto platí slova asistenta trenéra Tomáše Samselyho, že aktuálně je pro Orly každé utkání přípravou na nadcházející.

„Každý z hráčů se musí se situací vyrovnat. Začít fungovat trošku jinak a být na sebe přísnější. Já necítím, že bychom všichni dělali maximum,“ prohlásil Křesťan s tím, že když udělají maximum v tréninku, budou mít v utkání lepší pocit. „Až tohle dokážeme, budeme hrát o jeden level lépe,“ podotkl borec, jenž na hřišti vystřídal většinu postů. Ještě nebyl nahrávačem a liberem.

Kladno má z prosincové extraligové desetizápasové porce ukousnuta tři utkání. V pátek jede do Liberce, v sobotu hostí Zlín (16.00) a hned v úterý před televizními kamerami Odolenu Vodu (20.15).

„Pro nás jsou prioritní utkání se Zlínem a rozjetou Odolkou. V Liberci nesmíme být zakřiknutí a sami se dostat pod tlak. Ten přijde v nejbližších následujících zápasech. Přijde my, že občas někteří lidé nechápou, že v zápasech s týmy jako je Liberec si musíme volejbal užít,“ mínil borec, který v den zápasu s Odolena Vodou oslaví Kristova léta. Šestibodový zisk ze zmíněných dvou domácích duelů by byl pěkný dárek.