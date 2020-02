Final Four: na Orly opět zbylo druhé místo

Potom co volejbalisté Kladna v semifinále Final Four Českého poháru po kvalitním výkonu porazili Liberec 3:1 (-22, 21, 23, 21), postoupili do závěrečného duelu soutěže, kde bohužel na vydařené představení úplně nenavázali a po roce brali opět druhé místo.

Finále Final Four Českého poháru ve volejbalu v Kutné Hoře. Utkání Kladno - České Budějovice. | Foto: Deník / Michal Pavlík