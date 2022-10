Pro klub byl šampionát trochu smolný, protože kategorie step kadet i senior udělaly ve finálovém kole chybu a oba týmy si tak pohoršily o jednu příčku oproti základnímu kolu. Step kadetky tak přišly o medaili a obsadily nakonec 4. místo. Přesto vedou trenérky Iveta Radostová, Monika Hamouzová a Veronika Pospíšilová úspěšný a velice nadějný tým, který obsazoval v nominačních závodech medailová umístění včetně ME v Belgii, kde skončil stříbrný. V Brně nastoupil na podium v sestavě: Rezková, Černická, Kadlecová, Rákosníková, Bartošová, Krejčí, Vitnerová, Linhartová, Kárníková.

Dívky v kategorii Step senior si medaili z republiky odvezly, a to bronzovou. Trenérka Iveta Radostová sestavila tým, který po celou sezonu sbíral cenné kovy, včetně zmíněného ME v Belgii, kde získal stejně jako Step kadetky stříbro. Sestava byla hned osmičlenná a vešly se do ní Drožová, Frolíková, Grubnerová, Hamouzová, Nedvědová, Pospíšilová, Růžičková a Řehořová.

Poslední Venuší obsazenou kategorií byl Step junior, tam skončila sestava vedená Terezou Šímovou šestá. Nastoupila v sestavě Blažková, Švábová, Hanzlíková, Sais a Lalíková.

Všechny tři týmy získaly nominaci i na MS 2022, které se odehraje v termínu 2. - 4. listopadu v Ostravě. Ve Venuši věří, že také tam tým zaboduje a získá některý cenný kov.

