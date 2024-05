MOMENTKY // HBC Kladno -Elba Ústí n. L., ,SF Play off EL juniorů, Kladno 19. 5. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Na nejlepší cestě do finále extraligy jsou junioři hokejbalového Kladna. V prvních dvou semifinálových duelech přemohli Ústí nad Labem 7:2 a 4:2, ale nyní se bude hrát na půdě Severočechů. Kladnu stačí už jediná výhra k postupu.

Týmu ohromně pomáhá hokejový reprezentant do 18 let Marek Daníček. Nastoupil jen do čtyř zápasů play-off, ale s deseti góly je v čele tabulky kanonýrů. Produktivitu nevede jenom kvůli menšímu počtu odehraných zápasů.

Ale nejen o něm jsou hokejbaloví junioři Kladna. Hlavně drží dlouhé roky perfektní partu a díky ní mohou přemýšlet nad navázáním na svoje dorostenecké tituly.

V prvním duelu se jim dařilo skoro všechno. Daníček byl doslova neudržitelný a s bilancí 4+2 táhl mužstvo. Dařilo se i Romanu Schönherrovi (2+1), který navíc stejně jako Jiří Rod skóroval na začátku, kdy byl zápas ještě vyrovnaný. Výborně čapal Matěj Jakoubek.

Nedělní odveta byla podle očekávání těžší. Daníčka už Elba pohlídala lépe, ale v 7. minutě se slepenými góly prosadili opět úvodní střelci ze soboty, Schönherr a Rod. Mladí rysové si ani potom nemohli vydechnout, pomohl jim ale Daníček, který foukl v oslabení a zvýšil.

Kurty poté vrátil Ústí snížením do hry, jenže následně dostal za sekání trest na 5 minut a do konce zápasu a Matouš Drechsler jeho faul potrestal gólem.

Nervózní duel nakonec skončil 4:2 a Kladeňáky nečeká v odvetě nic lehkého. V posledních letech tahle parta trenérů Miroslava Macha a Jiřího Jedelského však zvládla větší nerváky.