Po sedmi letech strávených v Giga Gym Zdeňka Čecha se Michal Dolejš rozhodl rozšířit své obzory a přijal nabídku od Hanky Kynychové, která zakládala fitness centrum v Praze.

Po deseti letech sbírání nových zkušeností se rozhodl osamostatnit se a založil vlastní studio v Praze – Fitness For Joy, které v současné době provozuje se svou sestrou Lenkou.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o počátcích své trenérské kariéry, jak se stát úspěšným a kvalifikovaným fitness instruktorem a o dnešních stravovacích návycích.

Než jste se stal instruktorem, zajisté jste se posilování věnoval. Čím vás činky zaujaly?

Mne nikdy nelákaly kolektivní sporty a také jsem k nim neměl vlohy. Vybíral jsem si tedy takový pohyb, kde se mohu rozvíjet a posouvat postupně. Fitness jeo tom, že poznáváte vlastní tělo, učíte se ho vnímat a pochopit každý sval. Zjistíte, že svaly nefungují tak, že by jste naposilovali jen jednu část těla, jak si někteří mylně myslí. Například „třicetidenní výzvy dřepování“ a podobně. Sval je součástí celého systému, který je třeba zapojit, a proto se musíte naučit pracovat s celým svým tělem. Tím mne svět fitness uchvátil nejvíce a je naprosto úžasné, že se učíte stále něco nového.

V kolika letech jste začal pravidelně cvičit?

V patnácti. Byl jsem z těch dětí, o kterých by se dalo říci, že jsou dobře živené. Často jsem musel čelit různým posměškům od svých vrstevníků a narážkám na svou postavu. Děti v určitém věku umí být velmi kruté a máte dvě možnosti, buď se toho zaleknout a zhroutit se, nebo začít sám se sebou něco dělat. Já jsem si tedy vybral druhou cestu.

Byl to váš nápad stát se instruktorem v oblasti fitness, nebo vás někdo namotivoval, že by to pro vás bylo jako „ušité na tělo“?

Tři roky jsem chodil aktivně cvičit do Giga Gym Fitness ke Zdeňkovi Čechovi a jednou za mnou přišel s nabídkou, zda bych u něj nechtěl začít pracovat na recepci a udělat si trenérský kurz. Ten nápad mě okamžitě nadchl a byl jsem nadšený. V tu chvíli jsem cítil, že tohle je má životní cesta.

Po sedmi letech v Giga Gymu jste pracoval jste také ve fitness, které vlastnila známá Hanka Kynychová. Jak jste se tam dostal?

Hanka otevírala v roce 2005 své první fitness centrum a já od ní dostal nabídku, abych tam trénoval. Pro kluka z Rakovníka to byla samozřejmě velice lákavá nabídka, které jsem se rozhodl využít. Vnímal jsem to jako příležitost se posunouta moci se dále rozvíjetv oboru, který jsem miloval a miluji dodnes.

Kam vedly vaše další kroky?

Po deseti letech u Hanky jsem se rozhodl, že je na čase se zase posunout o další level, a tak jsme se svou tehdejší partnerkou založili vlastní fitness.

Jaký máte názor na dnešní kurzy pro fitness instruktory? Myslíte si, že být dobrým trenérem znamená získat trenérskou licenci?

Myslím si, že je zapotřebí opravdu důkladně vybírat, kde si trenérský kurz udělat. Každá škola má naprosto odlišnou úroveň a poskytne vám absolutně různou úroveň znalostí. Rozhodně bych trenérům nedoporučoval zvolit si nejlehčí cestu, jen aby získali certifikát. Ten jim nezaručí, že budou mít plný diář klientů, nebo skupinové lekce. Stále je třeba vnímat svůj talent a je to také hodně o osobnosti a o tom, jak dokážete komunikovat. Trenér je takový poloviční psychoterapeut, protože musí své cvičence umět hodit do pohody.

Fitness trenér z Rakovníka Michal Dolejš.Zdroj: archiv M. Dolejše

Jaké kurzy v této oblasti byste tedy mohl doporučit?

Osobně jsem dělal několik doškolovacích kurzů u 3D fitness, které vnímám jako jednu z jedniček na trhu. Fitness trenér nemá vlastně nikdy hotovo – je zapotřebí se neustále vzdělávat a vnímat nové trendy. Oblast fitness se neustále vyvíjí a je potřeba se rozvíjet s ní.

Specializujete se na určitou věkovou kategorii, nebo je to různé?

Mezi svými svěřenci mám velmi pestrou skupinu, kde najdete teenagery, lidi v produktivním věku, dokonce těhotné maminky. Dále spolupracuji s maminkami po porodu a osobami, které většinu dne tráví za stolem u počítače. Mezi svými klienty mám také lidi důchodového věku.

Jaké cvičební plány nejčastěji sestavujete?

Sestavuji individuální plány jak na redukci váhy, tak také na nabrání svalové hmoty. U svých klientů se snažím především o rozvoj jejich mobility a potlačení neduhů, které je trápí. Většina problémů vychází ze slabého středu těla, který lidé mají ze sedavého způsobu zaměstnání a dalších špatných návyků. Snažíme se tedy o posílení coru.

Jak pomáháte klientům, kteří za vámi přijdou, zda byste jim poradil, jak mají upravit stravu, aby se dostali do lepší formy?

Strašně důležité je, aby klient vůbec pochopil nějaký stravovací základ. To znamená, že začínáme vysvětlením, co jsou základní makroživiny – sacharidy, bílkoviny a tuky.

Co následuje dále?

Pokud se v této oblasti začne klient orientovat, začínáme pracovat v kalorických tabulkách, kam si klient zapisuje svůj denní příjem potravin. Jsem schopný svým svěřencům nastavit doporučené hodnoty, kterých by se měli držet. Je třeba si uvědomit, že jsme každý jiný a neexistuje žádné obecné pravidlo, které platí pro všechny. Stravu je zapotřebí maximálně přizpůsobit cíli, který klient má. Zcela odlišně bude jíst člověk, který buduje svalovou hmotu a úplně jinak ten, který přišel s požadavkem redukovat. Když člověk například dosáhne určité úrovně a je s ní spokojený, tak je zapotřebí jídelníček přizpůsobit, tak aby se změnil na tzv. Udržovací a klient mohl v této vysněné formě působit nadále.

Co se týče stravovacích návyků, liší se to nějak od dřívějších dob?

Co vnímám jako největší změnu, je neskutečný skokv možnostech výběru. Dnes je na trhu obrovské množství potravin, které nám dříve byly úplně cizí. To beru jako velké pozitivum, protože díky tomu je váš jídelníček nesmírně pestrý. Také v redukci si můžete dopřát hromady opravdu dobrého a kvalitního jídla.

Jak na vás působí dnešní trendy, podle kterých se někteří lidé stravují?

V žádném případě nejsem zastáncem žádných extrémů – do jídelníčku patří pestrost a vyřazení jakýchkoliv složek jen kvůli nějakému trendu mi přijde jako hloupost. Nepodporuji tedy trendy jako kotediety, paleo a další. Chápu, že někdo vyřadí z jídelníčku maso z osobního přesvědčení, ale kvůli tomu, že je zrovna v módě být vegan, to je pro mne špatný důvod.

Trénujete také závodníky?

Když jsem působil v Rakovníku, tak ano. Od doby, co působím v Praze, tak ani jedno fitness nemělo tuto klientskou základnu. Osobně by mne to dnes už ani nelákalo. Zvolil jsem si cestu pomáhat a rozvíjet lidi, aby se cítili dobře ve svém těle a možná je to posunulo i v životě o kousek dále.

David ŠRÉDL