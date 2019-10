Sobotní zápas v Karlových Varech na půdě lídra tabulky označil kladenský lodivod Jan Pazdera za „první velké těžké utkání“, jakýsi test, který ukáže, jak na tom florbaloví Kanonýři vlastně jsou. A „Hurikáni“ skutečně Kladeňákům „nastavili nemilosrdné zrcadlo“. Vyhráli 9:3.

Kladenští Skuhrovec a Andersson bojují před brankou Rožnova. | Foto: Petr Hácha

Týká se to především produktivity, protože samotný obraz hry nevykazoval takový rozdíl, jako výsledné skóre. Domácí trefovali bránu, Kanonýři často jen blokující protihráče. Pravda, poslední dvě branky padly do prázdné klece při kladenské power-play, to je ale pouhá informace, nikoli omluva debaklu, stejně jako absence dvou opor - Ahlina a Louvara. Co ale kouče Pazderu mrzelo nejvíc, prozrazují jeho slova: „Dnes by stačilo, kdyby se spousta lidí přiblížila hraně své výkonnosti, minimálně nasazením“.