Hlavním ostřelovačem byl nejproduktivnější Kladeňák, letní posila ze Superligy Filip Ulmann. Dal hattrick, z toho jeden gól pěkně provedeného trestného střílení.

Slavní byli ale i jiní střelci sobotního podvečera, ti premiéroví. Hned čtyři hráči totiž skórovali poprvé v sezoně a čeká je placení do klubové kasy. Švéd Joel Ahlin, nejlepší hráč zápasu, gól tolik neřešil, jeho výsadou je hlavně bránit nejlepší borce soupeře. To Rus Alexander Trofimov, který účet načal hned dvěma góly, byl šťastný, zatím se mu smůla lepila na paty a kouč Pazdera na něm viděl, že jde do křeče. „I proto se celý tým radoval, když se konečně trefil,“ těšilo Jana Pazderu.

Poprvé skóroval také další Rus Sergej Grebešnikov, ten ale hrál za Kladno poprvé v sezoně. Jakub Sedláček povolaný nedávno z B mužstva také ukázal první brankou, že se ve vyšším levelu úspěšně aklimatizuje.

„Chtěli jsme napravit prohru z minulého kola a znovu se dostat na vítěznou vlnu. Snažili jsme se dobře napadat, což se nám dařilo a velmi brzy jsme soupeře zlomili. Pak už ten zápas byl jen o nás, a i když se nám motivace potom hledala těžko, tak jsme předvedli velmi dobrý výkon,“ hodnotil utkání na klubovém webu Kanonýrů trenér Jan Pazdera, jehož tým je nyní druhý za Karlovými Vary a čeká ho sobotní výjezd do Brna.

Kanonýři Kladno – Petrovice 15:1 (4:0, 6:1, 5:0). Branky: 3. Trofimov (Andersson), 7. Trofimov (Ahlin), 18. Janda (Skuhrovec), 20. Pixa (Pfaur), 24. Ahlin (Svačinka), 27. Ahlin (Svačinka), 33. Sedláček (Netrefa), 35. Ullmann, 37. Grebenšnikov (Svačinka), 40. Ullmann (Trofimov), 42. Janda (Louvar), 45. Ullmann (Sedláček), 47. Skuhrovec (Janda), 55. Grebešnikov (Sedláček), 59. Skuhrovec (Trofimov) – 23. Zbořil (Skácel).