A budou u toho i Středočeši, jak v mužské, tak v ženské části. Mezi muži bude hájit krajskou vlajku Mladá Boleslav, mezi ženami zase tři pražského Chodova pocházející ze středočeských klubů – novostrašecká Martina Řepková a kladenské duo Nela Jiráková – Magdaléna Plášková.

Prostředí, v němž se finálové bitvy uskuteční, poskytne v úterý 21. ledna karlovarská hala míčových sportů. V ní se nejprve střetnou v ženském finále už zmíněný Chodov s Tigers Jižní město (17:00), poté následuje od 20:00 zápas mužů mezi Technology Mladá Boleslav a Bohemians Praha.

Jak velí tradice, stěhuje se vyvrcholení pohárové soutěže pravidelně mezi Čechami a Moravou. V roce 2020 přišla na řadu opět česká část republiky a poprvé v historii také Karlovy Vary, kam se pohárové finále přesunulo z Olomouce. Letošní finalisté a především jejich fanoušci tak závěrečné boje nebudou mít daleko.

Čtyři nejlepší týmy se do finále propracovaly sítem 360ti bitev, které spolu svedlo vyřazovacím způsobem celkem 150 družstev.

Ženské finále bude napínavé už proto, že finalistky Chodova a jihoměstských Tigers se v lize dělí o stejnou halu. Zatímco Tigers se do finále Poháru Českého florbalu vrací po tříleté odmlce, které navíc předcházela dvě stříbra, chodovské hráčky čeká třetí finále v řadě. Ani jeden z dvou předchozích pokusů však nedokázal Chodov proměnit v triumf. Letos může o zdaru či nezdaru rozhodnout také úprava systému – ženské finále se bude hrát stejně jako zbytek ženské části poháru na 3x 15 minut herního času.

BOLESLAV PO PAUZE

Po loňské absenci ve finálovém klání se do bojů o druhou nejprestižnější trofej české klubové scény vrací také florbalisté Mladé Boleslavi. Trofej, kterou Mladoboleslavští vyhráli v lednu roku 2017, navíc mezitím nahradil nový pohár z dílny Davida Lomose. I to může zpestřit mužské finále. Jejich soupeři z FbŠ Bohemians si totiž jako jediní letošní finalisté o triumf v pohárové soutěži zahrají poprvé v historii mužské části klubu a o motivaci tak nemají nouzi.

„Být ve finále určitě není samozřejmost, odehráli jsme těžké zápasy jak ve skupině, tak ve vyřazovacích bojích. Nemám rád názor, že pohár není kvalitní soutěž. Má to i další rozměr,“ je přesvědčený trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný. „My jsme odehráli minimálně tři venkovní zápasy, kde si soupeř udělal z utkání výbornou celoklubovou akci. Přišlo jim hodně diváků a myslím, že i pro všechny hráče na palubovce to byl zážitek. I toto je poslání velkých klubů, jako jsme my. Bohemians jsou výborný tým s kvalitním trenérem, který je umí vždy připravit. Oba letošní zápasy se rozhodovaly až v koncovce. A za to, že vedeme ligu, nám ve finále nikdo nic nedá. Čeká nás těžký zápas.“

Jak dopadne? Uvidíme večer!

Höffer půjde proti svým

Florbalový obojživelník Aleš Höffer zvládá kmitat v obraně i v útoku – jak zrovna boleslavský tým potřebuje. Obzvlášť vyhlíží úterý, kdy ve finále Poháru Českého florbalu vyzve svůj bývalý klub Bohemians.

Za Boleslav hrajete druhou sezonu. Plní se vaše očekávání?

Když se můj přestup z Bohemky dotáhnul, moc jsem se těšil na změnu prostředí. Šel jsem do Bolky hlavně kvůli sportovnímu hledisku a s tím jsem naprosto spokojený. Boleslav má dlouhodobě jiné ambice a tahle očekávání se plní. Jsme výkonnostní klub, vše se tu dělá na maximum – tréninky, zázemí, organizace funguje.

Dnes narazíte na Bohemians ve finále Poháru Českého florbalu. Pro vás zajímavý souboj.

Z dob, kdy jsem byl ještě v Bohemce, si vzpomínám, že jsme občas s Bolkou dokázali mít vyrovnané výsledky. Jsou to specifické zápasy. Střetávají se dva florbalové světy: na straně Bohemky mladí a běhaví kluci, na straně Boleslavi zase zkušenost a vyzrálost. Doufám, že to bude s naší vítěznou tečkou, s Bohemkou prostě nemůžeme prohrát. Už kvůli tomu, že jsem tam hrál.

Budete nervózní? Nebo se těšíte?

Nervózní ne, spíš jsem natěšený, v očekávání. Pohárovou medaili ještě nemám. Vím, že ne všechny týmy berou pohár vážně, ale my to máme naopak. Je to zajímavá soutěž, každý pohár je dobré vyhrát.

A jak na tom bude Bohemka?

Určitě bude výborně takticky připravená – to je doména trenéra Jedličky. Ale možná na ně může dolehnout tíha okamžiku, protože v žádném finále ještě nebyli. To by mohla být naše výhoda – máme hodně osobností, které zažily spoustu takových zápasů.