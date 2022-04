Paradoxně tam nad svým sokem dominovali ve výšce, na blocích. "Nevím ale, zda se můžeme ještě něčím překvapit," mínil šéf kladenské lavičky s vědomím, že soupeř má širší lavičku a tím větší prostor pro manévrování.

V pondělí bude podstatné, v jakém rozpoložení budou oba týmy. Teoreticky by měli navrch Orli. "Otázkou je, jak to budou mít hráči v hlavě nastavené. To se dozvíme až v pondělí," povzdechl si Fortuník s vírou, že jim do euforie opět pomohou diváci.

"Doma máme jednoznačně skvělou atmosféru, jež kluky vždy motivuje. Pomáhá nám do transu, který je s Prahou důležitý," uvedl kouč s tím, že v posledních zápasech podává celý tým skvělé výkony. Ať to jsou blokaři, smečaři či mladý univerzál Čeketa.

Naposledy parádně zahrál nahrávač van Solkema. Fortuník si však nadále nejvíc cení herního pokroku a hry libera Kunce. "Je fajn, jak nenápadně dodává spoluhráčům klid," řekl na adresu člena širšího kádru reprezentace.

Kladno se chce i v pondělí spolehnout na kvalitní servis, který je v jeho specifické hale ještě účinnější než na hřištích soupeřů. Už před sezonou si vybírali hráče také podle toho, jak jsou schopni podávat. "V prvních kolech nám vadilo, že si nedokážeme servisem pomoct, pak jsme upravili tréninky a je dobře, že se začalo odrážet v naší hře," uzavřel Fortuník.

