Cíle kladenského klubu považovala řada lidí před sezonou za nereálné. Tým prošel zásadní proměnou a nikdo příliš nevěděl, co od něj čekat. „V létě jsme téměř kompletně přebudovali družstvo, zůstalo jen pár kluků z předchozí sestavy. Třeba útočná osa byla nová a sami jsme nevěděli, co od sezony čekat,“ netají lodivod Fortuník.

Ten neváhal oslovit hráče ze zahraničí a postavit silně mezinárodní tým. V jednom dresu se sešli Češi, Slovák, Fin, Američan, Nizozemec a Lotyš. Nesourodá kombinace však působila na palubovce od začátku velmi slibně, srážela ji jen velká nevyrovnanost výkonů.

„Byli jsme schopní podat excelentní výkony, ale vzápětí jsme se hledali. Na začátku listopadu jsme si uplynulou část vyhodnotili a udělali jsme změny v tréninkovém procesu. To všechno se začalo pořádně projevovat po Vánocích,“ vysvětluje Fortuník.

„V poháru jsme například vypadli s Příbramí. V extraligovém utkání před Vánoci jsme ji ale porazili hladce 3:0. Pro mě to byly známky, že se tým zlepšuje a výkonnost stoupá,“ dokládá jasným příkladem.

FOTO: Volejbalový David opět přemohl Goliáše a má blíž k semifinále

Za sebe hovoří také samotná série, kterou Kladno právě tímto zápasem odstartovalo. Z deseti zápasů prohrálo jen jedinkrát a v tabulce se sunulo do první čtyřky. Útok na elitní extraligovou společnost zhatila až poslední dvě klání. Orli prohráli s Karlovarskem 2:3 a v posledním kole nestačili na Příbram, které podlehli jasně 0:3.

V důsledku posledních dvou porážek skončili Kladeňáci až na pátém místě po dlouhodobé části sezony a ve čtvrtfinále začínali proti čtvrté Praze na soupeřově půdě. „Celá série byla hodně bojovná a hodně vyrovnaná a prohráli jsme ji až v pátém zápase. Z řad partnerů a fanoušků se ozývala spokojenost,“ uvádí Fortuník.

Podle jeho slov rozhodlo čtvrtfinále druhé domácí utkání, ve kterém mohli orli ukončit sérii. V prvním setu vyhráli nad Lvy 25:18, ve zbytku zápasu už ale žádnou sadu na svoji stranu nepřevrátili. „Špatně jsme zareagovali na změnu v soupeřově sestavě. Dali na hřiště hráče, kteří do té doby do série moc nezasahovali. To byl především univerzál Mihajlović, kterého jsme špatně bránili. Reakce nás z lavičky měla být rychlejší, to se nám nepovedlo,“ lituje.

Kladenský trenér nemohl v sérii využívat navíc ani služeb dvou důležitých hráčů Lukáše Kyjanici a Kristapse Platačse. „Projevilo se taky to, že máme trochu užší kádr než naši soupeři. Objevily se tam nějaké zdravotní problémy. Kyjanica hrál asi od prosince s poraněným svalem v rameni. Byla dohoda, že bude hrát do momentu, kdy to půjde. V sérii s Prahou se projevilo, že ho to limituje tak, že nemůže hrát. Zároveň byl zraněný Platačs, což je náš hlavní univerzál. V sérii se pak projevovala i únava,“ doplňuje.

V současné chvíli už ale Fortuník vyhlíží hlavně další sezonu, na kterou se pilně připravuje. Tým ho přesvědčil, že je správně složený a má potenciál do příštích let. I proto neváhal a řadu hráčů už má pod smlouvou na další sezonu. „Aktuálně mám smlouvu podepsanou s nahrávačem van Solkemou, liberem Kuncem i oběma mladými blokaři Špulákem a Kyjanicou. Smlouvu mají také oba smečaři, kteří hráli nejvíc, což je kapitán Kraffer a Fin Seppänen. Počítám navíc s mladými hráči, jako jsou Vostárek a Gottesman,“ vyjmenovává.

Jistotu má také v tom, že v kariéře už nebudou pokračovat blokaři Michal Lohr a David Hancock. Jednat o dalších smlouvách se Fortuník chystá se svým synem Ondřejem a kladenskou volejbalovou legendou Tomášem Hýským. Kladno má pak zájem taky o zlínského Lukáše Čeketu, který týmu v průběhu sezony vypomáhal.

„Tým budeme chtít doplnit ještě o další dva hráče. Když vidím situaci na trhu, tak je možné, že to budou muset být cizinci. Doufám, že budeme mít při výběru šťastnou ruku,“ přeje si Fortuník.

Bravo! Kladenský volejbal vybral na Ukrajinu přes sto tisíc korun