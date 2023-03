V podstatě od začátku extraligového volejbalu v Kladně se u týmu pohybuje někdejší skvělý reprezentant Milan Fortuník. Nyní ale ikonická postava z trenérského můstku zmizí. Tuhle sezonu ještě dokončí, ale pak nahradí sám sebe Francouzem Arnaudem Josserandem, zlatým olympijským medailistou z Tokia, kde byl asistentem kouče francouzského národního týmu.

Milan Fortuník // Kladno Volejbal.cz - VK Lvi Praha 2:3, EL volejbalu 20. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Fortuník je šéfem kladenského klubu a vedl A mužstvo posledních osm roků. Nyní ho čeká poslední play off, které Kladenští rozehrají v pátek 17. března proti obhájci titulu pražským Lvům.

„Toto rozhodnutí nevzniklo náhle. Již v listopadu jsem měl jasno, že nemohu nadále sedět jedním zadkem na vícero židlích. Ubývá mi sil, ale přibývá funkcí a zodpovědnosti. Klub se k mé radosti rozrůstá, ale je nutné se mu naplno věnovat. K tomu mám civilní zaměstnání a stal jsem se i městským zastupitelem. Nebylo by ode mne zodpovědné si myslet, že na toto všechno mám kapacitu. Pozice trenéra mě lákala vždy nejvíce, ale je bohužel jediná, kterou mohu pustit, “ vysvětluje své rozhodnutí trenér a prezident klubu Milan Fortuník.

Rána Kladivem byla devastující. Proberou se z ní Kanonýři?

Proč si vybral právě Francouze Josseranda? Není to zase takový rébus, protože společně nastupovali kdysi za tým Nice ve francouzské lize. "Díky tomu znám jeho volejbalové i lidské kvality. Dlouhodobě sleduji jeho trenérskou kariéru a jsem přesvědčen o tom, že náš tým dokáže posunout o další level výš. Je to stoprocentní profesionál a věřím, že svůj přístup vtiskne i do týmu,“ chválí Fortuník svého nástupce.

Oba přátelé se definitivně dohodli při vánoční návštěvě Josseranda v Kladně. I na tom, že realizační tým zůstane beze změn. Asistent bude dál Tomáš Samsely a už s budoucím koučem dávají dohromady tým na další sezonu. „Mají v tom mou plnou důvěru. Tomáš se navíc stal asistentem slovenského národního týmu, za což jsem rád, protože tam získá zajímavé zkušenosti,“ těší Fortuníka, který kdysi za svoje peníze koupil pro Kladno extraligu zpátky.

Dostal ho do mezi elitních pět družstev UNIQA extraligy a prezidentem klubu zůstane i nadále. I proto je návaznost na partnery. „Ti klub podporují dlouhodobě, nehledě na výsledky. Myslím si, že si zaslouží větší pozornost a péči, a díky tomu, že se mi trochu rozvážou ruce, budu mít prostor stávající vztahy rozvíjet a budovat nové,“ nastínil Fortuník plány do příštích měsíců.