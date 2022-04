"Ale, všechny zápasy play off mají podobný velký náboj a ve čtvrtek v Praze to bude stejné," řekl v předvečer duelu, který na palubovce Lvů (19.00) rozhodne o tom, kdo půjde dál a komu skončí sezona, čili jak bude hodnocená.

Jako úplně úspěšnou ji bude Fortuník posuzovat pouze při postupu do extraligového semifinále, protože v Českém poháru mezi poslední čtyři neproklouzli.

"Z pohledu výsledků bych musel říct, že sezona úspěšně nebyla. Z pohledu toho, jak jsme dosud hráli sérii se Prahou si ale myslím, že jsme udělali dobrou práci. Hodně jsme se zlepšili od prvního utkání základní části se Lvy," řekl bývalý reprezentační nahrávač.

V poslední době byl často dotazovaný, zda se týmy mají čím překvapit . "Nemají. Spíš bude záležet na tom, v jakém aktuálním rozpoložení budou hráči obou družstev. Jak jim to sedne, v jaké budou formě," prohlásil zkušený trenér.

Lvi přehráli Orly v prvním utkání, pak byla poměrně vyrovnaná bitva v Kladně, potom Kladenští excelovali v hlavním městě, aby posléze ve své hale od druhého setu nechali dominovat soupeře.

"Druhé utkání u nás a třetí v Praze naše fanoušky nabudilo ve spojení s tím, že základ týmu má podepsanou smlouvu minimálně na příští sezonu, takže je na čem stavět," řekl Fortuník a podotkl, že trošku negativní by bylo, kdyby s Prahou vypadli.

"Pořád však je nutné si opakovat, že je aspirant na titul. Má výstavní kádr a ukázala to v pondělí, kdy výborného univerzála van Dijka skvěle nahradil Mihajlovič, který otočil zápas."

Poslední utkání na Kladně i podle Fortuníka vyhráli hosté zaslouženě. "Řekl bych, že stav 2:2 je správným vyjádřením dění v sérii," poznamenal kouč, který přivítal, že už se play off hraje pouze na tři vítězství.

"Hodně jsme o tom se šéfy klubů debatovali a přijde my, že hrát na tři vítězství je lepší. Někde se hraje na dvě výhry a třeba v Itálii finále dokonce na jedno utkání o všechno. U nás to podporu nenachází ale je možné, že to jednou také zažijeme," prohlásil.

Pro případné semifinále by Orli mohli počítat s pomocí uzdravujícího se univerzála Platačse, který by si rád proti Budějovicím zahrál. Jihočechy by bral i Fortuník.

"Dlouhodobě mají výbornou výkonnost, ale z pohledu toho, jakým hrají stylem se nám s nimi hraje lehčeji než s Prahou nebo Karlovými Vary. To však neznamená, že bychom přes ně určitě postoupili do finále," uzavřel hlavní trenér Kladna.