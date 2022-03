"Po utkání jsme byli hodně zpražení, protože náš výkon byl špatný. Cítil jsem to velkou část bloku, který jsme měli od posledního zápasu. Příbram utkání jasně ovládla a doufám, že to byla ozdravná prohra," řekl kladenský kormidelník, jenž v sezoně vedl svůj tým do dvou od sebe odlišných duelů se Lvy.

Doma padli 0:3 a venku uspěli poměrem 3:1. Fortuník míní, že v podzimním domácím duelu ještě nehráli moc dobře. "U nich nás to naopak zastihlo ve fázi, kdy jsme hráli pěkný, moderní volejbal. Na druhou stranu Lev neměl top formu," podotkl.

FOTO: Obrat Kozlů před plnou halou! Odneslo to Jágrovo Kladno

Pražané skončili v extraligové tabulce čtvrtí, Kladno páté. Nejen proto by měli být Lvi mírnými favority série hrané na tří vítězství. "V mé hlavě jsme ale favority my. Upřímně neumím odhadnout, jak série dopadne. Nedivil bych se, kdyby ji některý z týmů vyhrál 3:0."

Orli jsou podle kouče zdravotně v pořádku. "Zdá se, že jsme se ze všeho vylízali a teď jde o to, aby nám zdraví vydrželo," přeje si Fortuník a doplňuje, že netradiční začátek sobotního duelu byl na přání soupeře.

Druhý pražský zápas je na programu na apríla až v 20.10 hodin. "Tady začátek určila televize, která bude utkání vysílat," prozradil hlavní kouč Kladna.

Kladenská hala bude v úterý hostit druhý duel a 4. dubna také případný čtvrtý (oba v 18.00). Popáté proti sobě mohou nastoupit Lvi a Orli o tři dny později.

Do Kladna se vrací superkanonýr Jiří Jeslínek!