„Konečně přišel světový výkon. Před týdnem v Jablonci to byla mýlka. Můj vítězný pokus ještě nebyl nejlepší, ale teď už ano,“ pochlubil se závodník USK Praha a bronzový z loňského ME v Mnichově pod širým nebem.

Ze začátku jste měl nepodařené pokusy. Čím to bylo?

Je začátek sezony. Neprodal jsem, na co bych měl. Zkraje to bylo trápení. Zkusili jsme kratší nášvih, v rozcvičení vypadalo všechno v pohodě, jenže v závodě jsem dělal blbé pohyby hlavou, a proto mě koule ulítla. Když jsme se vrátili k delšímu nášvihu, tak už to bylo o něčem jiném. Jsem rád, že jsem dokázal něco přidat.

Jaké to je být první na světě?

Není to poprvé, už jsem byl několikrát v čele halových tabulek. Je to tím, že sezonu většinou začínám dřív než Američané, kteří kouli vládnou. Je to pěkný pocit, ale asi to dlouho nevydrží. (usmívá se) Neupínám se na to. Spíš bych chtěl prodat to, na co mám natrénováno.

Na co budete cílit v dalších startech?

Příští závod mě čeká v úterý v Nehvizdech a jsem rád, že tam bude stejný kruh. Dá se cílit na pěkné výkony, ale musím začít tím, kde jsem dneska skončil.

V Nehvizdech vás čeká kvalitnější konkurence. Mohou z vyrovnaného souboje vzejít ještě delší pokusy?

Bude to jedině dobře, ale největší konkurencí je moje vlastní hlava. Vím, že mám natrénováno na daleké metry, ale musím to v sobě ukočírovat.

Myslíte na dlouhé metry navzdory tomu, že nemůžete trénovat v hale pražského Olympu ve Stromovce. Jak to ovlivňuje to vaší přípravu?

Bylo by určitě lepší, kdybych mohl házet na rychlejší kruhu. Musím vzít za vděk Strahovem, kde jsou horší podmínky. Daleko horší však je, že tam docela zima, což není zrovna ideální.

V kolika stupních v přetlakové hale trénujete?

Když venku mrzne, je tam nějakých dvanáct stupňů. Nalehko tam házet nejde. Musím mít na sobě nějakou vrstvu. To je nepříjemnost, ale snad se situace změní. Hala ve Stromovce prý není zdaleka tak využitá, aby tam nemohlo trénovat i pár lidí, kteří nejsou z Olympu.

Nepřipadá vám divné, že do nejlepší haly nemohou medailisté z evropských soutěží?

Je to takové zvláštní… Ale já mám jiné starosti. Myslím hlavně na kouli. Mým úkolem je soustředit na trénink a závody. (usmívá se)

Kolik startů máte v plánu před březnovým mistrovství světa v Istanbulu?

Po Nehvizdech bych měl ještě závodit v Lodži a Bělehradě. Koule bohužel chybí ve čtvrtek v programu ostravského mítinku Czech Indoor Gala.