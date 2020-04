Dvouletá smlouva s týmem Oberligy (čtvrtá nejvyšší německá soutěž) má poloprofesionální statut. Ondřej Šimůnek bude dál pracovat v Českém svazu házené na pozici asistenta soutěžního úseku. „Freiberg je jedním z nejbližších míst od českých hranic, kde se dá hrát kvalitní házená. Leží asi v polovině cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí. Autem to z Prahy trvá asi dvě hodiny. Hráči tam mají házenou jako doplněk k práci nebo škole a stejné to bude i v mém případě,“ řekl Deníku.

Máte promyšlené, jak půjde angažmá skloubit s pracovním úvazkem?

Trénuje se po večerech a hraje většinou v sobotu, aby sport nikomu nezasahoval do zaměstnání nebo studia. Úvazku na házenkářském svazu se hraní v Německu takřka nedotkne. Tréninků bude míň než v Dukle.

Jak tedy bude vypadat váš sportovní program?

Dohodli jsme se, že budu dojíždět na úterní a páteční tréninky s tím, že z pátku na sobotu budu před zápasy přespávat v hotelu.

Není tréninků málo? V Dukle jste byl zvyklý na větší zátěž…

Ve Freibergu mají ještě jeden trénink navíc, ale jsem domluvený, že třetí tréninkovou jednotku budu zvládat s některým z pražských týmů. To ale ještě není konkrétně projednané s Němci a ani s nikým tady.

Co si od kontraktu ve Freibergu slibujete?

Zahrát si v Německu je lákavé pro každého házenkáře. Bude fajn poznat jiné prostředí, styl, hráče a odlišný sportovní život. To pro mě byla obrovská motivace. Německo je velmoc a země házené zaslíbená. Bundesliga je pro každého snem, ale i v nižší soutěži se projeví německá mentalita. Moc se těším, že budu dostávat větší prostor než dosud.

Jak probíhala jednání o přestupu?

Manažer mi domluvil schůzku s vedením klubu i trenéry. Odešel jsem z ní s pozitivním dojmem. Pochopil jsem, že co se týká přístupu a snahy hrát dobrou házenou, jde o profesionální klub. Zamlouvá se mi i to, že v něm působí několik českých hráčů.

Probírali jste s trenéry, jaká by měla být v mužstvu vaše pozice?

Řekli mi, že potřebují hráče do obrany na pozici středního zadního a zároveň na levou spojku. To jsou místa, s nimiž mám zkušenosti, vyhovují mi a chci je hrát. Láká mě, že bych se mohl dostávat i do postupného útoku.

Má Freiberg v plánu postup do vyšší soutěže?

Takhle detailně jsme nediskutovali, ale řekněme si na rovinu, který celek by neměl postupové ambice? Každé mužstvo se buduje minimálně s cílem bojovat o možnost postupu, a protože mimo mě vedení Freibergu přivedlo další posily, je pravděpodobné, že se tým bude chtít poprat o nejvyšší příčky.

Z Dukly jste byl zvyklý na vypjaté souboje s tradičními rivaly. Myslíte, že vás něco podobného čeká i v oblastní německé soutěži?

Moje představa je taková, že je asi na úrovni naší první ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže. Přední týmy se budou spíš podobat spodnějším patrům extraligy, ale pořádně to budu moct říct, až Oberligu poznám na vlastní kůži.

Německé týmy mají věrné fanoušky, zjistil jste si, jací jsou ve Freibergu?

Vím, že tam lidé házenou přímo žijí. Na domácí zápasy jich chodí šest až sedm stovek. To by byla moc hezká čísla i pro českou extraligu. Vždycky je příjemné zahrát si před tolika diváky.

Všechny plány teď nabourala pandemie koronaviru. Máte informace, kdy a jak začne příprava na další sezonu?

Ještě před vypuknutím nouzového stavu jsme se bavili, že tréninkový režim by měl začít koncem července. Nové informace nemám, ale je možné, se bude všechno podle situace ještě měnit. Důležité bude hlavně to, jestli bude možné do Německa bez problémů vycestovat.

Máte možnost se v karanténě nějak udržovat v kondici?

Trénuji v omezeném režimu. Běhám, jezdím na bruslích, doma nebo v Kutné Hoře na zahradě posiluji s vlastní váhou. Snažím se udržovat, ale čistě házenkářská trénovanost je úplně pryč. Doufám, že brzy bude možné sejít se s kluky z Dukly a ještě něco odtrénovat. Ale pro nás jako kolektivní halový sport je v tomto období všechno složité.

Jistě by měla s bývalými spoluhráči proběhnout rozlučka, ale současná situace tomu nenahrává. Už víte, jak to provedete?

V Dukle panuje taková tradice, že po každé sezoně někam vyrážíme na celý víkend. Věřím, že se to uskuteční i letos a v rámci toho se najde dost příležitostí se s každým v týmu náležitě rozloučit.

Nebude se vám při dojíždění do Freibergu stýskat po Kutné Hoře? Už nebudete mít tolik možností se tam vracet…

Když se rekonstruovala naše hala v Ruzyni, odehráli jsme v Kutné Hoře pár zápasů. Ve sportovní hale Klimeška jsme bojovali i ve finále Českého poháru. Pro mě to bylo spojení příjemného s užitečným, protože jsem si mohl zahrát na vrcholné úrovni ve svém rodišti. A přestože v nejbližších dvou letech nebudu moci v Kutné Hoře házenkářsky působit, dění budu neustále sledovat a těším se, až se do Sparty vrátím.

ONDŘEJ ŠIMŮNEK

Házenou ve Spartě Kutná Hora okusil Ondřej Šimůnek už v pěti letech. Od dorosteneckého věku působil v Dukle. S pražským týmem slavil před třemi roky mistrovský titul a před šesti triumf v Českém poháru. Z pozice pivota se urostlý házenkář postupně vypracoval na oporu obrany. Objevil se i v reprezentaci a s Duklou v roce 2016 zažil postup do semifinále Vyzývacího poháru. Na FTVS vystudoval obor sportovní management. Zatím svobodný Ondřej Šimůnek má nyní namířeno do německého týmu z podhůří Krušných hor.