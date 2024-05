Rudolf Muzika dnes 17:41

Už po třicáté první se konala v Družci a jeho širokém okolí populární Družecká šlápota, pohodový podnik, kde se lidé všech generací a často i jejich čtyřnozí kamarádi sejdou, aby se pořádně prošli nebo projeli na kole. Letos se jich na fotbalovém hřišti místního klubu sešlo 405 do pěší Šlápoty a další padesátka do té cyklistické. Rekord je už pár let starý a čítá dvanáct stovek účastníků!