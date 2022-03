V útoku dostal šanci další mladík Frolík, pro něhož to byl dokonce první extraligový start v kariéře. Jeho tým utekl po dvou třetinách do vedení 3:0, když skóroval v poslední době ve formě hrající Důras, a pak po rychle sehraných buly i obránci Dědič s Kudelou. "Ale byl to náš první ostrý zápas a Dobřany ukázaly, že nejsou vůbec slabým soupeřem," řekl pro klubovou kameru trenéry vyhlášený nejlepší hráč Kladna Štěpán Důras.

Jeho slova se naplnila v úvodu třetího dějství, kdy domácí během dvou minut bratry Kovaříky snížili na 2:3 a hosté o to víc litovali, když Schnaubelt zahodil trestné střílení. Sice je na chvilku uklidnil gólem Pražák, ovšem dvě minuty před koncem veterán Šlehofer zase snížil a Dobřany při power play sahaly po vyrovnání. Kladno však výsledek udrželo.

„Kladno nebylo lepší, ale produktivnější. My jsme si o druhé pauze řekli k zápasu své a ještě jsme to soupeři hodně znepříjemnili. Nechybělo mnoho a mohli jsme nějaký bod vybojovat. V závěru jsme zkoušeli hru bez gólmana a dostali jsme se dvakrát do zakončení. Bohužel to nevyšlo, ale musíme makat dál,“ řekl po utkání trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

Štěpán Důras dodal, že ve třetí třetině jeho tým špatně reagoval na aktivnější hru domácích. "Z toho vznikaly naše chyby, ale celkově jsme byli na zápas a herní styl Dobřan nahoru dolů, napadání a lítání připraveni. Díky tomu jsme je nepouštěli do tolika gólových situací," dodal Důras s tím, že za jeho střeleckou formou může stát i zvýšení důrazu na koncovku v přípravě na sezonu.

Dobřany – Kladno 3:4 (0:2, 0:1, 3:1). Branky a nahrávky: 32. D. Kovařík (Štěpánek), 34. J. Kovařík (Braun), 43. Šlehofer (Kovařík) - 10. Důras (Kohout), 14. Dědič (Pliml, Procházka), 24. Kudela (Kohout, Zdrůbecký), 38. Pražák (Důras)

Kladno: Křemenák (Solar) – Dědič, Hrabár, Kudela, Pliml, Soukup, Zdrůbecký – Barnošák, Důras, Frolík, Kohout, Pražák, Procházka, Prokop, Schnaubelt, Špaček, Teinitzer.

