Má před sebou nabitý rok. Matěj Krsek v ní cílí v podstatě na čtyři vrcholy. Minulý týden zaběhl při Přeboru Prahy v Hale Otakara Jandery halovou čtyřstovku za 46,17 a trochu si spravil chuť po závodě na ostravském mítinku Czech Indoor Gala, kde po strkanici prohrál s Maďarem Molnárem.

Matěj Krsek (vlevo) se čtvrtkařskou štafetou metrů na předloňském ME v Mnichově | Foto: Ivana Roháčková

„Přesně tak. To byl největší rozdíl. Celý závod ve Stromovce měl hladký průběh. Navíc jsme tentokrát zkusili čtyřstovku rozběhnout o něco pomaleji, a to se myslím osvědčilo,“ pochvaloval si kladenský atlet.

I když hala není úplně jeho šálek kávy, míří na nejvyšší level. „Za dva týdny mě čeká v Ostravě mistrovství republiky a první březnový víkend bych měl závodit na světovém šampionátu v Glasgow. Tam má zajištěný start štafeta, ale pokud bych na mistráku zaběhl limit, což představuje čas 45,90, tak bych měl ve Skotsku zajištěný i individuální start. Byl bych rád, kdyby to vyšlo. Budu o to usilovat,“ vyprávěl Matěj Krsek.

Láká ho římské finále

Letní sezona je pak našlapaná velkými akcemi. Kromě pařížské olympiády a ME v Římě, se sprinter A.C. Tepo Kladno už začátkem května vypraví do bahamského Nassau, kde se uskuteční mistrovství světa štafet. Start v ostrovní zemi poblíž Floridy je totiž důležitý právě kvůli OH.

Krsek doběhl na Czech Indoor Gala třetí. Na čtyřstovce ho zbrzdila kolize

Z Nassau postoupí do Paříže dvanáct mužských i mixových kvartet, a tak šance je poměrně veliká. Zároveň to je pro českou atletiku i oříšek. „Nehraje nám do karet, aby kdokoli startoval v obou štafetách, protože časový pořad mírně koliduje. Takže momentálně probíhá diskuse, co je prioritou a jak to vyřešit,“ prozradil závodník, který loni na MS v Budapešti získal bronzovou medaili ve smíšené štafetě.

Co se týká letních vrcholů tak se Matěj Krsek s trenérem Miroslavem Záhořákem shodli, že se na čtyřistametrovém závodě zaměří na římské mistrovství Evropy. „Tam bude největší možnost umístit se vysoko. Třeba se i probojovat do finále, ale současně chci čtvrtku běžet i na olympijských hrách, kde bude konkurence mnohem silnější. V Paříži pak budeme mít větší šanci ve štafetě.“