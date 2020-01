Bratři Slavíkové se už nemohli dívat, jak areál skokanských můstků chátrá a vzali věc do svých rukou. Teď už funguje můstek K-70, ale jednoduché to nebylo.

V roce 2018 si Český olympijský výbor, coby většinový spolumajitel areálu, nechal udělat statické posudky. Podle nich byly můstky v havarijním stavu, a ČOV je odmítl provozovat. „To se nám nelíbilo. Oslovili jsme jiného statika a po lokálních opravách jsme dostali kladné stanovisko,“ říká harrachovský patriot Josef Slavík.

Provizorium na dva roky

Muž ze skokanského rodu stál spolu s dvojčetem Stanislavem za obnovením turistického a lyžařského Bucharova klubu, který v Harrachově fungoval od začátku 20. století.

„Chtěli jsme můstky do pronájmu, ale společnost Areál skokanských můstků Harrachov byla proti. Situace se však koncem loňského roku změnila. K pronájmu sice nedošlo, ale 75 procent podílu bylo převedeno na náš klub za symbolickou korunu,“ vysvětlil.

„ČOV se nepodařilo získat peníze na státní zakázku, a tím přestal mít o můstky zájem,“ vysvětlil.

Zbylých 25 procent vlastní Svaz lyžařů ČR. Ten finančně přispěje na provoz sedmdesátky, další prostředky slíbilo město, něco bylo vybráno v klubové sbírce A to by mělo na tuto zimu stačit.

„Půjčili jsme si sněžná děla a další techniku. S pomocí přátel, trenérů a závodníků se podařilo sedmdesátku zprovoznit a povedlo se opravit i vlek. Ukázalo se, že stačí málo a jde to. Jedná se ale o provizorium na dvě sezony,“ upozornil Josef Slavík.

V Harrachově trénuje celá republika. „Přijeli kluci z Franštátu, vystřídali se tu skokané z Lomnice, Desné, Liberce, Machova, ale i z Německa. A pochopitelně Harrachováci. Na můstku se pohybuje kolem pětatřiceti skokanů,“ vykládal.

„Chceme zprovoznit i čtyřicítku. Je důležitá pro žáky. Jen potřebujeme, aby víc mrzlo a mohli jsme ji nastříkat. Na devadesátku jsme už neměli síly. Je v horším stavu, tady desetitisíce nestačí. Měla by se ale stát součástí kompletní revitalizace areálu včetně mamutího můstku, na níž Liberecký kraj vypsal studii proveditelnosti.“

U můstku strávili Vánoce

Problém je v tom, že Harrachovští nemají nikoho, kdo by se o sedmdesátku staral.

„K převedení došlo na poslední chvíli. Abychom dali můstek do kupy, strávili jsme u něj Vánoce. Točíme se tam s bráchou a pár kamarády. Potřebovali bychom člověka, který by ráno přišel, ušlapal sníh a vyfrézoval stopu. Děláme to po práci, stojí tu fůru času, ale funguje to.“

Nad vším převládá láska ke sportu. Koncem února se v Harrachově uskuteční oslavy stého výročí skoků na Čerťáku. Cílem je znovu upozornit, že krkonošské středisko je pro český skok jedinečné. Když není jinde sníh, dá se tam skákat.

„Bafuňáři nejsou takoví blázni jako my. Všechno jim hrozně trvá. Sbírka vypsané klubem byla poslední možností, aby se něco pohnulo. Mezinárodní lyžařské federace chce, aby se u nás skákalo a pořádaly šampionáty. Jsem optimista. Věřím, že se harrachovské můstky povede zachránit,“ dodal Josef Slavík.