Tři víkendy a tři vrcholné akce. Na nich musel kladenský chodec Vít Hlaváč pořádně zabrat. A dost se mu dařilo.

Vít Hlaváč propagoval atletický ítink Kladno hází také v rámci slavnostního úvodu fotbalového derby Kladno - Hřebeč. Spolu s ním předsedové atletů Jiří Klesnil a fotbalistů Petr Brabec, a také mladý fotbalista Jindřich Fajka. | Video: Deník/ Rudolf Muzika

O olympiádu se bojuje na všech frontách. V Paříži by se v rámci atletických soutěží rádi představili i čeští chodci. První pokus ale páru Vít Hlaváč-Eliška Martínková při kvalifikaci v turecké v Antalyi nevyšel. Nejdřív se sluší vysvětlit, proč hovoříme o dvojici.

Na olympiádě bude v programu jen chodecká novinka, která dostala název maratonská smíšená štafeta. Jedná se o čtyři zhruba desetikilometrové úseky, které dohromady dají klasickou maratonskou vzdálenost 42,195 kilometru. Mezi sebe si ji rozdělí jeden muž a jedna žena. Oba nastoupí střídavě na dva více než desetikilometrové úseky.

Ve hře bylo 22 volných míst, ale Češi zůstali před dvěma týdny pod čarou. „Nevyšlo to docela těsně. Důvodem byly tresty za nedodržení chodecké techniky u partnerky, ale je pravdou, že tam rozhodčí byli o poznání přísnější než obvykle bývají,“ začal své vyprávění účastník OH v Tokiu.

Ještě je šance při dokvalifikaci v Dublinu

„I pravidla byla vzhledem podmínkám závodu odlišná, ale bylo to stejné pro všechny. Podstatné bylo, že jsme chytli čtyři minuty, které jsme museli strávit mimo závod. Poslední postupové místo nám uteklo o minutu a kousek. Pořád si však s Eliškou myslíme, že máme šanci se do Paříže dostat,“ pokračoval člen A.C. Tepo Kladno.

Na konci června bude ještě šance na tři olympijské místenky při dokvalifikaci v Dublinu. „Upínáme se k tomu, že se v novém chodeckém formátu ještě zkusíme do Paříže probít. Myslím, že na to, abychom to zvládli, výkonnostně máme. Je potřeba zajít rychlý čas, kterým se na olympiádu nominujeme,“ prohlásil Hlaváč.

„V Irsku bude bojovat o tři zbývající volná místa a ve hře nás bude asi pět nebo šest reprezentačních dvojic,“ odhadoval Hlaváč. Před týdnem závodil v Novém Městě nad Metují a na nové dráhové distanci získal mistrovský titul v závodě na 10 000 metrů.

„Přineslo to i nějaké body do rankingu směrem k mistrovství Evropy v Římě. Šlo mi o vítězství, ale i o kvalitní výkon,“ vyprávěl český chodec číslo jedna, který si výkonem 40:26,09 vytvořil osobní i národní rekord. „Jsem letos v dobré formě,“ poznamenal.

Tři solidní dvacítky by měly stačit

To však nebylo z jeho strany všechno. Minulý víkend startoval na dvacítce při zlatém mítinku ve Varšavě. Věděl, že pokud závod nepokazí, měl by mít účast na červnovém šampionátu v Římě pojištěnou.

„Myslím, že se to povedlo,“ radoval se sedmnáctý v cíli. „I přes nachlazení se mi povedlo zajít čas 1:23:55. Druhá polovina sice nebyla taková, jakou jsem si představoval, ale i tak to stačilo na slušný výkon, kterým jsem zaostal jen o 17 vteřin za svým osobákem z Poděbrad.“

Tím si v žebříčku hodně pomohl směrem k atletickému ME. „Ještě mě sice může někdo přeskočit, ale věřím, že už to bude stačit. I kdyby někdo zašel rychlý čas, tak to nemusí být rozhodující, protože teď mám na kontě tři solidní dvacítky, a to dává slušný bodový zisk,“ vysvětloval.

„Stoprocentně jisté to není, ale šance, že se udržím v rankingu do pětatřicátého místa, je poměrně velká. To značí počet chodců, kteří se na šampionát nominují,“ dodal.