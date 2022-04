Pětatřicítka se šla na kilometrovém okruhu v ideálních klimatických podmínkách a člen A.C. Tepo Kladno ze začátku dodržoval stanovený plán. „Se slovenským parťákem Michalem Morvayem jsme mířila zhruba na čas 2:36. Bohužel mě od začátku zlobilo dýchání a k tomu se přidaly žaludeční potíže,“ popisoval Hlaváč trable, které znamenaly škrt přes rozpočet.

„Na pětadvacátém kilometru jsem musel kvůli zvracení zastavit. Pak jsem se snažil znovu rozejít, poslední osmičku jsem jakž takž zrychlil, ale už to nebylo zdaleka v takovém tempu. Sice jsem obhájil titul a o kousek vylepšil rekordní čas, ale celkově to nebylo takové, jak jsem si představoval,“ litoval svěřenec trenéra Ivo Pitáka.

Zdravotní problémy, jaké Víta Hlaváče v sobotu postihly, předem nic nevěstilo. „Může to být třeba tím, že ten den nesedne něco z občerstvení při závodě. Mohlo to mít spojitost s dýcháním nebo kombinace všeho. Těžko říct, někdy se na to nepřijde,“ krčil rameny.

Nicméně získal cenné body do světového žebříčku. „Až se zaktualizuje, uvidím, kam jsem se posunul v boji o atletické mistrovství světa v Eugene. Teď se už skoro žádné chodecké mítinky konat nebudou, a tak by za pár dní mělo být zřejmé, jestli nominace na svět vyšla. Co se týká mistrovství Evropy v Mnichově, tak na něm mám účast jistou z loňska,“ dodal Hlaváč.

