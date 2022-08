„Je tu příjemně. Příprava v nadmořské výšce mi vyhovuje. Nejdřív jsem odpočíval, pak běhal a jezdil na kole, ale už jsem zařadil ostřejší chodecké tréninky,“ vyprávěl pětadvacetiletý závodník o pobytu v alpském středisku.

Z Alp rovnou do Mnichova

„Na soustředění ještě nějaký čas pobudu a pak - asi tři dny před závodem – se přesunu rovnou do Mnichova. To bude novinka, jakou jsem ještě nikdy nevyzkoušel, a pak uvidím, jestli se to osvědčí,“ prozradil člen A.C. Tepo Kladno, jehož čeká závod na městském okruhu v úterý 16. srpna.

„Startovat budeme v půl devátý, a tak snad po ránu zažijeme ještě nějaký chládek,“ přál si. „Chtěl bych v horách ještě trochu vylepšit formu, jakou jsem měl na mistrovství světa, a v Mnichově ji prodat,“ prohlásil směrem k dalším měření na nejdelším chodecké distanci.

„Po vystoupení na šampionátu v Eugene se cítím na nové trati zkušenější. Závodilo se mi tam dobře. Už vím, od čeho se odpíchnout. Důležité je, že jsem zjistil, že se pětatřicítky nemusím bát,“ usmíval se.

V Oregonu si během závodu dokonce zvolil vyšší rychlost, než měl naplánováno. „Trochu jsem se nechal strhnout, jelikož jsem se rozhodl držet krok s Irem Brendanem Boycem. Věděl jsem, že jeho tempo bude pro mě tak na hraně, ale když jsem se cítil dobře, bylo jasné, že mi vyhovuje. Nakonec z toho vyšel čas o dvě minuty kvalitnější než jsem předpokládal.“

Snadnější evropská konkurence

Vítovi Hlaváčovi bude na rozdíl od startu v Eugene hrát v bavorské metropoli do karet, že na startu nebudou rychlí Asiati a Jihoameričani. Nabízí se tak úvaha, že by se měl umístit výš než na červencovém světovém šampionátu.

„Tam jsem došel jako osmý Evropan. Do Oregonu samozřejmě nepřicestovali všichni soupeři. Někteří se zaměřili jen na Mnichov. Špička zůstane asi podobná, ale myslím, že pokud bych zašel kvalitní výkon, mohl bych bojovat o umístění okolo první desítky,“ přemítal.

Papírově se tak vysoko prý necítí, ale český chodec číslo jedna se zkusí zaměřit na něco jiného. Na rozdíl od konfrontace se světovou konkurencí by chtěl jít nadcházející závod na čas. „Teprve až potom budu koukat na umístění,“ dodal.

