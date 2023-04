V Dudincích si dali dostaveníčko chodci ze všech koutů světa. V rámci tradičního mítinku se na start mistrovství ČR na 35 kilometrů postavili i kladenští sourozenci Hlaváčovi. A vedli si úspěšně. Vít v čase 2:43:43 s přehledem obhájil loňský titul, Klára skončila druhá (3:29:36) za vítěznou Terezou Ďurdiakovou.

Klára a Vít Hlaváčovi vybojovali medaile na mistrovství ČR v chůzi na 35 km. | Foto: archiv Víta Hlaváče

Olympionik cílil na výkon pod 2:36 hodiny, ale k němu se přiblížit nedokázal. Předchozí týdny strávil na soustředění v Jihoafrické republice. Jenže po návratu ho oslabily střevní potíže, a to se podepsalo na výsledném čase.

„Šlo mi o potvrzení limitu na atletické mistrovství světa v Budapešti, ale tempo jsem udržel jen patnáct kilometrů. Pak jsem vytuhnul a závod docházel hodně pomalu,“ vyprávěl český rekordman, který maxima (2:32:50) dosáhl loni na MS v Eugene.

Limit zkusí pokořit v Poděbradech

Zabojovat o šampionát tak bude muset na květnovém Evropském poháru v Poděbradech. „Tam by měla být výborná šance limit pokořit. Trať je tam rychlá a sejde se silná konkurence. Věřím, že se mi to povede,“ říkal s nadějí šestadvacetiletý závodník A.C. Tepo Kladno.

V nadcházejícím období se bude připravovat i vzhledem ke studiu v domácích podmínkách. „Už jsem ve škole zameškal spoustu času. Píšu diplomku a v červnu mě čekají státnice. Všechno se pak odvíjet podle toho, jestli se nominuju na budapešťský šampionát,“ poznamenal reprezentant, který studuje na kladenském ČVÚT obor biomedicínského inženýrství.

Klára Hlaváčová si na Slovensku pětatřicetikilometrovou trať vyzkoušela poprvé. Vycházelo jí o podobně jako bratrovi - do patnáctého kilometru se jí šlo dobře. „Bylo to docela příjemný, ale na dvacítce jsem pocítila únavu. Nebylo mi dobře od žaludku, ale podařilo se mi to ustát,“ vyprávěla zanedlouho dvacetiletá atletka.

Při studiu medicíny nestíhá moc trénovat

Potom zvolnila a kontrolovala druhou pozici. „Vyšlo to, ale bylo to kousek. Závěrem jsem se protrápila. Už mi nohy vůbec nešly,“ přiznala. „Sportuju při studiu medicíny, takže nestíhám moc trénovat. První semestr byl časově hodně náročný. Navíc chodím na Lékařskou fakultu v Plzni. Pro život je pro mě důležitější škola, ale atletiku budu dělat, co nejdýl to půjde.“

Teď už studijní režim poněkud zvolnil, a tak se snaží najít v Plzni nějaké tréninkové příležitosti. „O víkendu v Kladně běhám na Sletišti úseky nebo si dávám chodecká kolečka. Ale netrénuju tolik co dřív. Jsem ráda, když stihnu pět tréninků týdně. Letos budu asi závodit jen za Kladno v extralize. Za limitem na Poděbrady jsem zaostala, a tak se uvidí, co bude. Ale příští rok bych měla mít víc času,“ prohlásila.