Fantastické jaro prožívá zatím extraligový hokejbalový tým Kladna. Svěřenci trenérů Švancara a Procházky vyhráli všech pět zápasů v nejvyšší soutěži, navíc připojili dvě výhry v Českém poháru a zahrají si jeho Final Four. Tým má bohužel i svoje velké problémy, dva aktuálně nejproduktivnější útočníci jsou vážně zranění.

HBC Kladno -SK Hokejbal Letohrad 2:6 / Extraliga hokejbalu / 25. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Poslední víkendový výjezd na hřiště Pardubic a Hradce Králové sice Kladna zakončilo skvělými výkony a šesti body za dvě výhry, ale přišlo o tahouna ofenzivy Milana Schnaubelta. Ten si poranil koleno v Pardubicích, které pro něj jsou tak trochu zakleté - proti nim si před časem "vysloužil" dlouhý distanc, a protože je vede reprezentační trenér Jiří Mašík, má od té doby zavřená vrátka i do národního týmu.

"Milanovi ve čtvrtek vytáhli z kolena čtyři a půl ampule vody, to nevěstí nic dobrého. Víc budeme vědět příští týden," hlásí asistent trenéra Jaroslav Procházka, jenž musí oželet v sestavě také svého syna Jaroslava mladšího. "Jarda musí s ramenem na operaci, sezona pro něj bohužel skončila," lituje Procházka starší ztráty elitního střelce.

Přičíst musíme i další chybějící, ústecký Jiří Singer nehraje kvůli bolavému kolenu už od začátku jara stejně jako Jakub Haisman (hamstring). U obou a zejména u Haismana existuje naděje, že se dá do play off dohromady, i tak ale vedení HBC Kladno muselo zareagovat a přivedlo posily.

Do týmu se vrátí někdejší kapitán Martin Špaček, který má povinnosti v marketingu hokejového Kladna, kde je zaměstnán, navíc s manželkou vychovávají už druhé mimino. Martin přesto klubu v těžké chvíli pomůže, a protože byl vždycky jeho srdcem, bude to posila vítaná.

Stejně tak Zdeněk Král, zajímavý novic. Hokejista Kolína, kde vyrost, ale pak strávil mládí v Liberci, hraje také hokejbal. V dresu Mostu bojoval před časem také proti Kladnu. Mimochodem si zahrál rovněž proti hokejovým Rytířům, před dvěma roky v přípravě na baráž byl dokonce nejlepším hráčem na ledě. Král už pomohl mužstvu v Hradci, když po telefonátu neváhal, sbalil si věci a za mužstvem odcestoval. "Bohužel si hned bloknul záda, ale snad bude o víkendu už k dispozici," usmál se Jaroslav Procházka.

Kladenské rysy čeká opět dvojzápas, tentokrát však doma. A s dosud nejtěžšími protivníky. V sobotu přivítají v aréně u zimního stadionu Svítkov Stars Pardubice (15:30), v neděli pak v tabulce druhé Ústí nad Labem (11:00). Na Severočechy ztrácí kladenský tým pouhé čtyři body, o to bude zápas zajímavější. Pokud se nechystáte do Městské hokejbalové arény, a hokejbal vás baví, můžete duel sledovat na internetovém kanálu ČT sport Plus.