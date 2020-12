„Co dostane trenér Drahomír Kadlec letos pod stromeček?“ lákaly facebookové stránky klubu před svátky na překvapení. Ale že půjde o návrat jednoho z nejlepších obránců světa po třech letech, to tušil málokdo. Nakonec právě Kadlec předal Kudelovi v domácí městské aréně staronový modrobílý dres Rysů. A návrat Kudely z Oberwillu jednoznačně vítal. „O jeho kvalitách se nemusíme bavit. A vážím si i jeho kvalit lidských. Těší mě, že byť měl nabídky z jiných klubů, vybral si zase Kladno,“ vyprávěl trenér se slavnou hokejovou i hokejbalovou minulostí.

„Na něj se těším nejvíc,“ usmál se Kudela, který s Kadlecem kráčel za většinou svých největších úspěchů. Odchovanec Vsetína si kdysi na doporučení jiného Vsetíňáka v kladenském dresu Michala Trčky vybral právě Kladno a nikdy nelitoval. V jeho dresu došel pro čtyři české mistrovské tituly, vyhrál Světový pohár a s reprezentací získal zlato z mistrovství světa.

I díky tomu si ho vybral elitní švýcarský klub Oberwill z městské části Zugu a Kudelu angažoval. V jeho dresu odehrál vysoký obránce tři sezony a vyhrál co se dalo. „Bohužel, poslední titul už jsme získat nemohli, i ve Švýcarsku zastavil soutěž koronavirus,“ lituje chlapík, který v zemi Helvetského kříže nehrál jako profesionál, ale při sportu pracoval.

S přítelkyní byli spokojeni, získali spoustu přátel, přesto se vrací domů. „Za tři roky jsem tu zem poznal dobře, ale z rodinných důvodů jsme se rozhodli vrátit. Česko je pro nás domov a táhlo nás to sem. Chceme být nablízku svým rodinám, mít tady naši rodinu,“ vysvětlil Kudela v rozhovoru pro klubový server.

Tam přiznal, že nabídky z jiných klubů sice měl, ale po zvážení všechny odmítl. Kladno bylo jasnou volbou. Z Prahy to sem nemá tak daleko, zná devadesát procent současného kádru a samozřejmě zmíněného trenéra Kadlece.

Teď věří, že se sezona dohraje a Kladno po letech opět zaútočí na mistrovský grál, který mu (ještě s Kudelou v sestavě) uzmuly Pardubice a v dalších letech vládl silný Kert Park Praha. „Uvidíme, co nám dovolí koronavirus, ale doufám, že se to povede, proto jsem tady a udělám pro to všechno,“ usmál se na závěr Tomáš Kudela.