I podle slov trenéra Jaroslava Procházky však nebyl duel na hřišti posledního celku tabulky žádným medem, vždyť vysoce favorizovaní hosté vyhráli těsně 2:0 a druhý gól dal veterán Dědič až chvíli před koncem. „Shodli jsme se, že vlastně ani nevíme, proč je Most poslední. Vůbec nehráli špatně, výhru jsme doslova vydřeli,“ přiznal Jaroslav Procházka na klubovém webu.

V Mostě jsou zápasy pro hostující mužstva specifické. Hraje se v někdejší hokejové hale, hřiště je sice kryté, ale plocha obrovská a povrch leštěný beton. Není jednoduché rychle přešaltovat a ani Kladnu se to nepovedlo ideálně.

pomohlo si přesilovkami, kde jinak výbornou obranu domácích překonalo v obou případech. Jako první mladík Důras v polovině zápasu, když byl ve správný čas na správném místě. Na konci zase zmíněný Dědič bombou zpoza modré čáry.

Ale na to, že zápas skončil 0:2, rozhodně nebyl nudný. Šance měly oba týmy a velké. Jenže výborně chytali brankáři Svoboda i hostující Jirotka. Ten lapil i sólový nájezd, jednou mu pomohla tyčka a výsledkem bylo hodně cenné čisté konto. Kladenští díky tomu vyhráli.

„Honza Jirotka chytal perfektně, zápas mu sedl. Most měl skutečně hodně přečíslení, což pramenilo z toho, že jsme se do něj museli tlačit. A to nebylo proti pevnému bloku jednoduché a moc se nám to nevedlo,“ dodal Jaroslav Procházka.

Most – HBC Kladno 0:2 (0:0, 0:1 0:1). Branky: 21. Důras (Soukup, Hrabár), 44. Dědič (Procházka).

HBC Kladno: Jirotka – Dědič, Haisman, Soukup, Hrabár, Pliml, Kamenář, Kůžel – Prokop, Špaček, Pražák, Barnošák, Schnaubelt, Důras, Malecha, Procházka, Kohout, Zdrůbecký.