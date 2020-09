Za stálého deště se hrál v kladenské Městské aréně vynikající zápas, v němž se oba týmy snažily hodně útočit, ale stíhaly i skvěle bránit. Od půlky zápasu Kladno vedlo, ale definitivně rozhodlo až v posledních sedmi minutách třemi brankami.

Domácí už nastoupili bez kapitána Martina Špačka, jehož čeká operace kolena a dlouhá pauza. Před sezonou navíc přišli o zkušené borce Hnízdila či Pospíšila, a tak možnost dostávají mladí hráči. Vedou si však zatím výborně, navíc očekávaní tahouni skutečně mužstvo táhnou.

V sobotu dal dva góly Dominik Barnošák a navázal tak na shodný počet gólů ze středeční dohrávky proti Kovu Praha (6:2). První branku, která se ukázala vítězná, napálil do sítě plzeňského brankáře Kráčiny obránce Kamenář, juniorský reprezentant. A čtvrtý zásah obstaral Milan Schnaubelt, jenž pravidelně skóruje od začátku sezony a navíc pomáhá týmu mnoha souboji a perfektním pohybem. To ho před lety dostalo až na mistrovství světa ve Švýcarsku, teď je zase ve velké formě. „Máme hlavně dobrý tým, ne hvězdy. A jsou tady trenéři, kteří umí dostat do hry každého. Proto se nám daří a doufám, že to tak bude i dál,“ říká Milan Schnaubelt.

Ten lituje ztráty Martina Špačka, který je podle něj podobným typem jako on sám. „Také nikomu nic nedaruje a proto budeme bojovat i za něj, když teď s námi nemůže být. Přeji mu, ať se brzy uzdraví a je zase s námi zpátky na hřišti,“ vzkazuje kladenský útočník spolubojovníkovi.

A jak hodnotí svoje výkony? „Snažím se tlačit do brány a hodně střílet. Ale musím se pořád zlepšovat a nikdy se nespokojím s tím, že se mi povede jeden zápas. Jsem typ, co nerad prohrává a proto musím vše dělat na sto procent,“ uzavřel Milan Schnaubelt.