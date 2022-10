„Je pravda, že po zápase v Hostivaři (porážka 1:5) jsme si řekli, že do toho musíme dát víc. Bylo to vidět už na trénincích, které byly mnohem lepší než předtím. Od pondělka jsme do toho šlapali naplno s tím, že zápas Ústím prostě vyhrajeme. A podle toho to na hřišti vypadalo,“ říkal mladý útočník a autor rozhodující druhé branky Jaroslav Procházka a přesně vystihl nastavení kladenského mužstva.

To hrálo opravdu jinak, s velkým zápalem a chutí. Jen výborný Rechtorik v bráně Severočechů držel akcie svého mužstva dlouho v naději, a když už ho překonal kladenský Soukup, tak hostující Švanda z přesilovky vyrovnal.

Víc gólů už gólman Miroslav Solar, jenž nahradil skvěle zraněného Jirotku, nepustil a měl pár hodně těžkých zákroků.

Vyhrál ten, kdo víc chtěl. Slováček teď bude muset přispět do kasy

Hlavně poté, co právě Jaroslav Procházka v úvodu třetí třetiny v přesilovce využil pěkné nahrávky Martina Kohouta a zavěsil. „Takhle to hodně trénujeme, Kohy to zkouší na tréninku často. V zápase je to pochopitelně těžší zahrát, ale tady se to naštěstí povedlo. Zaplaťpánpůh, že jsem to trefil, protože v tréninku dávám tak jednu z dvaceti,“ usmál se dvaadvacetiletý Procházka, pro něhož to byl vůbec první bod v sezoně. Věří, že teď se odpíchne k výkonům, jaké předváděl ještě na začátku letošního play-off, než ho zastavilo vážné zranění ruky, kvůli němuž přišel o finále.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Od začátku extraligy jsem se trápil. Předsezonní Páňa Cup byl ještě dobrý, ale teď nemohu najít takovou tu střeleckou pohodu. Ve hře se mi také vůbec nedařilo, ale snad už to bude lepší,“ řekl po utkání, které bylo hodně vyhecované a ke konci následovala potyčka potyčku.

„Soupeř má v týmu nějaké kluky z Mostu, kteří hráli vždy tvrdě, za nás také někteří hrají. Podle mě to ale bylo spíš tím, že jsme je hodně napadali, nedali jsme jim ani centimetr zadarmo a jim to nechutnalo. To by nechutnalo nikomu,“ usmál se Jaroslav Procházka a slíbil, že teď už se hokejbalisté zase odrazí k lepším zítřkům. „Není jiná cesta!“

