„V Ústí to byl ale stoprocentně nejtěžší jarní zápas. Domácí nás zaskočili hlavně výborným pohybem a vysokým napadáním. Musím kluky pochválit, že odvezli tři body,“ řekl po utkání spokojený asistent trenéra Jaroslav Procházka.

To druhá strana se tvářila nakvašeně. "Celá naše hra se odvíjela od přístupu k tréninku v uplynulém týdnu," neskrýval naštvání domácí trenér Jan Fedák. "Ve všem jsme byli pozadu, ve všech činnostech, nejen herních, ale třeba i v takové té chytrosti, jsme byli horší," nešetřil kritikou.

Elba sice zareagovala na bleskovou trefu hostů z úvodu utkání a skóre otočila, do šaten se nakonec šlo za stavu 2:2. Ve druhé periodě však Severočeši totálně vyhořeli a skvěle hrající Kladno po parádních kombinacích až do prázdné brány uteklo na 2:5. "Postihl nás totální výpadek, během nějž přicházela jedna chyba za druhou, a vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli. V závěrečném dějství jsme se dokázali vrátit zpět, ale pokud chceme vyhrávat takto vyrovnané a důležité zápasy, nemůžeme hrát se soupeři nahoru dolu. Naše výkony musí být konzistentní a zodpovědné," líčil Fedák.

Jeho celek sice v závěrečné patnáctiminutovce vstřelil dva góly, na vyrovnání už ale nedosáhl. "Souboj s Kladnem naznačil nám i soupeřům, že zadarmo si od nás body vozit nebudou, a že se můžeme rovnat i největším favoritům soutěže. Na druhou stranu se ale ukázalo, že bez tvrdé dřiny to nepůjde a že máme stále ještě spoustu věcí, na nichž musíme pracovat. Pořád je ale taková porážka lepší teď, než v play-off, kde se bude hrát pouze na dvě vítězství a každá ztráta může být klíčová," uzavřel ústecký kouč.

„My se musíme poučit s rozehrávkou, která musí být rychlejší a přesnější. A také musíme vymazat ze hry momenty, kdy vypadneme z rytmu,“ také našel chybičky kladenský Jaroslav Procházka, který spolu s hlavním koučem Drahomírem Kadlecem dali poprvé v sezoně možnost navrátilci Radku Šímovi a také dorostencům M. a J. Teinitzerům a Zdrůbeckému.

Elba DDM Ústí nad Labem - Kladno 4:5 (2:2, 0:3, 2:0)



Branky a nahrávky: 4. P. Zdvořáček (Bačák, Strnad), 5. Stupka (Tomáš), 35. Gottfried (Tomáš), 45. M. Zdvořáček – 1. Pražák (Schnaubelt), 12. Barnošák (Pražák), 17. Kudela (Šrámek, Šíma), 20. Šrámek (Pražák, Šíma), 25. Schnaubelt (Barnošák, Procházka). Rozhodčí: Kasner - M. Kettner. Vyloučení: 2:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 28:25. Hráno bez diváků.



Ústí nad Labem: Landt – Bečvář, Grus, Kučera, Poláček (A), J. Sedláček, M. Sedláček, Strnad, M. Zdvořáček – Bačák, Červinka, Giesel, Gottfried, Haas, Michajličenko, Škurla, Soukup, Stupka, Tomáš, P. Zdvořáček



Kladno: Jirotka – Dědič, Hrabár, Kamenář, Kudela, Pliml, M. Teinitzer – Barnošák, Eitler, Kohout, Pražák, Procházka, Prokop, Schnaubelt, Šíma, Šrámek, J. Teinitzer, Zdrůbecký.