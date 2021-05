Hokejbalisté začali dohrávku extraligy obratem v Mostě

Sedm měsíců trvala pauza v extralize hokejbalu. Mohla být ještě delší, ale ministerstvo zdravotnictví nakonec dalo dohrání extraligy zelenou, když už se dohrávají i soutěže v halových sportech. Soutěž bude s play off trvat až do konce července, to je rarita. Kladno by rádo co nejdál a svoji kvalitu potvrdilo hned v úvodním kole, když na půdě posíleného Mostu vyhrálo 5:2.

HBC Kladno – HBC Plzeň 4:0 Extraliga hokejbalu 26. 9. 2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Domácí tým nakupuje zajímavé hráče a nejvíc ty, kteří jsou spojeni s Kladnem. Tři z nich hráli, obránce Markytán a útočník Štěpáník dokonce dali gól, ale jejich týmu patřila jen první třetina. V ní bylo znát, že Most už hrál v sobotu, zatímco Kladno do restartu sezony teprve složitě naskakovalo. „Byli jsme všude a nebyli nikde,“ přiznal asistent trenéra Jaroslav Procházka. Jeho tým však ve druhé části hru vyrovnal a díky Schnaubeltově ráně i skóre. Ve skvělém nástupu do třetího dějství pak rozhodl, když na trefy Barnošáka a Kohouta ještě odpověděl Štěpáník, ale pak dal dva góly kladenský Šrámek. „Ale budeme lepší, sedmiměsíční pauza byla dlouhá a my musíme najít herní rytmus,“ myslí Jaroslav Procházka. Speciální pochvalu od něj dostal mladík Dominik Paták. V extralize odehrál svoje první utkání a dobrý výkon podpořil i asistencí na vítěznou branku Martina Kohouta. HBC Most – HBC Kladno 2:5 (1:0, 0:1, 1:4).



Branky a nahrávky: 15. Markytán (Drenčko, Chyba), 32. Štěpáník (Drož) – 24. Schnaubelt (Šrámek, Kudela), 31. Barnošák, 32. Kohout (Eitler, Paták), 37. Šrámek (Pražák, Schnaubelt), 45. Šrámek (Kudela, Schnaubelt)



Most: Svoboda – Chyba, Janák, Kastner, Markytán – Drenčko, Drož, Hnízdil, Krajíček, Procházka, Remeš, Singer, Štěpáník.

Kladno: Jirotka – Dědič, Hrabar, Kamenář, Kudela, Pliml, Soukup – Barnošák, Eitler, Kohout, Paták, Pražák, Procházka, Prokop, Schnaubelt, Šrámek.