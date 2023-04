Hokejbalisté Kladna slibovali, že i ve zkažené základní části extraligy nedopustí, aby klub rysů přišel po iks letech o play-off a musel se bít o záchranu. Po dvou zbytečných prohrách v Plzni a Dobřanech byl jejich slib hodně na vážkách, ale nakonec tým zabral a v posledním kole dal jasně najevo, že si postup zaslouží – pardubický Svítkov doma přejel 9:3.

Hokejbalisté Kladna si na poslední chvíli zajistili postup do extraligového play-off, doma přehráli Svítkov Pardubice 9:3. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Svítkov chtěl udržet čtvrtou příčku a dokázat, že po dlouhých letech má opět skvělý kádr. To se mu moc nepovedlo, i když do poloviny utkání držel s Kladnerm krok i skóre 2:2. Pak ale hosté zkazili obrovskou šanci a z brejku je ztrestal Kamenář brankou na 3:2. Vzápětí zvýšil Šíma, domácí se dostali do laufu a přidali do konce druhé třetiny ještě tři branky, když se trefil podruhé i hlavní kanonýr zápasu Jiří Hrabár.

Gólman Novotný se nechal vystřídat už za stavu 6:2, ani jeho náhradník Šťovíček neudržel čistý štít. Poslední třetina byla už jen oslavou kladenského postupu, hoši v bílém po trefách Prokopa a dorážce Adama sahali dokonce po desítce.

„Bylo to vydřené, ale hráli jsme dobře. V podstatě to tak je celé jaro až na ty první zápasy s Kertem a Pardubicemi (a hlavně Hostivaří), bohužel jsme v některých zápasech hráli dobře, ale nedovedli se střelecky prosadit a dostávali hloupé góly. To nás sráží,“ říkal po utkání klubovému serveru rysů trenér Slavomír Švancar, podle něhož se tým připraví na čtvrtfinále s nejlepším českým klubem KERT Parkem Praha zodpovědně. Loni s ním prohrál ve finále 1:3 na zápasy, ale kádr Kladna se razantně změnil a sezonou se doslova protrápil, když dobré pasáže střídaly porážky se slabšími celky.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Jdeme po nějakých krůčcích, a když uděláme všichni maximum, uvidíme, kam nás to dovede. Pokud do toho dáme všechno a prohrajeme, můžeme si říci, že někdo byl lepší. Ale nepředbíhal bych, my sílu kádru máme a Kert to s námi tak jednoduchém mít nebude,“ dodal Slavomír Švancar.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

HBC Kladno – Svítkov Stars Pardubice 9:3 (2:2, 5:0, 2:1). Branky a nahrávky: 4. Schnaubelt (Šíma, Patera), 11. Hrabár (Jirotka), 23. Kamenář, 24. Šíma (Schnaubelt), 28. Kastner, 28. Singer, 30. Hrabár (Špaček), 44. Prokop (Kamenář, Špaček), 45. Adam (Singer) – 4. Bláha (Bureš), 13. Lux (Bureš, Korbel), 42. Matýs (Král, Kábrt)