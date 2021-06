Hradec pronikl do play off na poslední možnou chvíli. S Pardubicemi potřeboval v posledním kole aspoň bod, a přestože prohrával už 0:3, dotáhl ztrátu a raduje se. A pozor, poměrně nedávno (2018) právě Kladeňáky ve čtvrtfinále coby outsider vycvičil a po obratu z 0:2 na 3:2 je vyřadil.

„Myslím, že tenhle systém lehce zvýhodňuje hůř postavené týmy, nicméně s tím do toho letos všichni šli a takhle to berou,“ míní šéf reprezentačního úseku Milan Maršner, podle něhož je možné a svaz na to pamatoval, že ve finále se mohou oba celky domluvit a hrát na tři vítězné. Ale to je zatím budoucnost.

Kladno teď čeká současnost, tedy čtvrtfinále a Hradec Králové. Obrat jako před třemi roky vítěz základní části dopustit nechce, nicméně má starosti. Hlavně se zraněním brankář Jana Jirotky, který vstupoval do play off jako kladenská jednička deset let po sobě. Teď dostane jeho důležitý post pod správu podstatně mladší Vít Čapek.

Ale žádnou paniku! Čapek je jedním z největších talentů republiky, v Kladně tenhle Jihočech působí už druhou sezonu a třeba v téhle zkrácené byl na čísla vůbec nejlepším brankářem soutěže. Pravda, chytal jen pět utkání, ale vyčapal i supertým Kert Parku Praha a kluci mu věří.

Sázet budou také na obránce Tomáše Kudelu, jenž se vrátil v zimě ze Švýcarska a dlouhodobě patří z nejlepším hokejbalistům našeho státu. Obranu má Kladno vůbec tradičně vynikající a podle mnohých nejlepší v lize. Hrabár i Pliml jsou v reprezentaci, Kamenář v juniorské repre a Dědič je sice veterán a národní tým má za sebou, ale o jeho kvalitách svědčí, že dvěma góly porazil před týdnem Kert Park.

V útoku i po odchodu některých opor také Kladno starosti nemá. Roli vůdce na sebe vzal oživlý Milan Maršner, skvěle hrají i Pražák, Šrámek, Kohout, střelec Barnošák i stále lepší juniorský reprezentant Procházka. A to ještě kapitán Martin Špaček dlouhodobě chybí kvůli pooperační rekonvalescenci.

V týdnu Špaček promoval stejně jako brankář Jaroslav Keimar (k oběma míří velká gratulace!), ten by mohl zaskočit místo Jirotky na pozici druhého gólmana. To ale rozhodnou trenéři.

Série startuje v sobotu 26. června v 11 hodin v Městské hokejbalové aréně Kladno, pokračuje v neděli v Hradci od 14 hodin. Pokud by se nerozhodlo, stane se tak ve středu 30. června od 19:30 hodin opět v Kladně.