Proč si švýcarský národní tým, který na každém světovém šampionátu sahá po medaili, ale zatím se nedočkal, vybral právě Kladno? Má totiž slovenského trenéra Tibora Kapánka, který ještě jako hráč na kladenském hřišti odehrál řadu skvělých bitev v dresu moravských Sudoměřic. Navíc zároveň roky vede švýcarský elitní celek Oberwil Rebells a v kádru měl kladenského obránce Tomáše Kudelu. „Znají se velmi dobře, navíc Švýcarsko letos vynechalo mistrovství světa v Kanadě, protože nevěděli, jak to bude s covidem. Následně vzali mladší hráče na Evropský pohár a k nám vyrazí s nejlepšími hráči země. Že k nám přijede takový tým, je svým způsobem odměna pro klub za to, jak hokejbal děláme,“ pýří se celkem po právu místopředseda HBC Kladno Milan Maršner.

Kladno se se Švýcary střetne v neděli od 19 hodin, měl by to být hlavní tahák sobotního programu. Nedělním magnetem bude finále, v němž od 17 hodin změří síly dva nejlepší týmy po základním rozpisu turnaje (každý s každým).

Domácí tým, loni stříbrný, bude fanoušky vůbec hodně zajímat. Po dlouhých letech nestojí na lavičce trenér Drahomír Kadlec a jeho nástupce Slavomír Švancar z Mostu bude mít k dispozici dost pozměněný kádr. Přišel o tři zásadní borce. Zmíněný obránce Kudela si od vrcholového hokejbalu chce odpočinout, další bek Hrabár se vrátil do Berouna a bude hlavní hvězdou tamních Keltů. A Schnaubelt dostal vysoký trest na 10 měsíců za exces ve finále Českého poháru, kde napadl hráče Pardubic. „Ale turnaj pořádáme my, tam ještě hrát může. Každopádně jsou to všechno ztráty, ovšem Sláva Švancar dostane také nové hráče, které teprve představíme,“ hlásí Maršner s tím, že jedno jméno už odtajnit může – z Mostu se vrací dlouholetý skvělý centr Dan Hnízdil.

Turnaj je vzpomínkou na bývalého výborného hráče klubu a perfektního kamaráda Martina Panenku. Ten klubu pomohl i k mistrovskému titulu, ale před deseti roky ho porazila zákeřná nemoc. S kladenskými hráči zůstal jeho duch na střídačce spolu s jeho dresem, který mají kluci nalepený na plexisklu.

Bude to tak i dál.

