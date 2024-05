Miroslav Mach je známý hlavně jako perfektní střelec hokejových týmů Kladna, Trenčína či Plzně, kde patřil mezi českou špičku a dotýkal se reprezentačního dresu. Prosadil se ale také jako trenér, zejména na lavičce Ústí nad Labem. Paradoxně jednoho z největších úspěchů trenérské kariéry dosáhl proti svému Kladnu, které senzačně vyřadil v play-off I. ligy právě s Ústím, ač tehdy Rytíři dominovali v základní části.

Krátkou šanci dal Machovi před dvěma lety i majitel Rytířů Jaromír Jágr, po roce však novou smlouvu nedostal. Věnovat se začal víc hokejbalu, který občas hrál už v 90. letech za tehdy nejlepší kladenský tým Průmstav. V Kladně aktuálně vede s Jiřím Jedelským ještě pořád hokejbalovou juniorku (hraje semifinále play-off), a jednou z největších hvězd týmu je Marek Daníček, jehož Mach vychovává s přítelkyní Katkou.

„Nabídka mě mile překvapila. Je to pro mě výzva. Chci vyhrávat, a to se, doufám bude dařit. Zároveň se těším, že zapracujeme do sestavy naše talentované mládí. Určitě chci přenést do naší hry některé nejnovější trendy z hokeje. Vyzkoušel jsem si to už loni a letos u mládeže a budu to chtít zapracovat i v áčku. Uvědomuji si, že tady budu pod drobnohledem, ale za ty roky u hokeje jsem na tlak zvyklý,“ říká pro klubový server Mach, který chce sázet na útočný a běhavý hokejbal, hlavně ale na partu, která je podle něj alfou a omegou sportovního úspěchu.

Legenda skvlékla dres, na lavičce už v civilu

Michal Dědič je legendou nejen kladenského, ale celého českého hokejbalu. Vsetínský odchovanec a původně také hokejista se do Kladna dostal oklikou přes Třinec a Ústí nad Labem. Získal všechny možné trofeje včetně nejcennější, titulu mistra, navíc v roce 2009 dokonce ve finále proti Indii skóroval. Českých titulů vybojoval neuvěřitelných šest, pět z toho s Kladnem, je držitelem Světového i Evropského poháru. Kladno vedl řadu let jako kapitán, odehrál za něj 500 zápasů a vedení s ním dlouhodobě počítalo na pozici v realizačním týmu.

„Je to asi součást nějakého přirozeného vývoje. Pro mě to bude obrovská výzva. Jak já, tak hráči se budeme muset naučit respektovat se v nových rolích, ale těším se na to. Jsem rád, že jsem tu šanci dostal. Od Míry Macha mohu nasbírat spoustu zkušeností z hokeje. Bude to obrovský přínos i pro mě osobně a věřím, že to bude skvěle fungovat,“ těší se na novou výzvu Dědič.

Poděkování odcházejícím trenérům

Končící trenérské dvojce Slavomíru Švancarovi a Jaroslavu Procházkovi staršímu předseda klubu Tomáš Rejthar osobně poděkoval. Hájil obě sezony, kdy spolu vedli tým po odchodu dlouholetého kouče Drahomíra Kadlece a vždy se zastavili už v prvním kole play-off.

„Nastupovali v těžké situaci, tým prošel velkou proměnou. A i když s výsledkem posledních dvou sezon nemůžeme být spokojeni, jsme rádi alespoň za dílčí úspěchy, jakými bylo například zapracování mladých hráčů,“ našel pozitiva Rejthar s tím, že chtěl vsadit na nový impuls.

U mužstva dál zůstává jeho dlouholetý vedoucí Miloš Novák.