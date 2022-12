Hokejbalové Kladno, to byla pod vedením trenéra Drahomíra Kadlece a předsedů Lukáše Kubicy a pak i Tomáše Rejthara vždycky česká bašta. Zmínění tři muži vždycky dokázali dostat k hokejbalu šikovné Kladeňáky a navíc je doplnit posilami ponejvíce z Moravy.

Výsledkem byly mistrovské tituly, spousta hráčů v reprezentaci, triumfy v Evropském i Světovém poháru. Ještě letos na jaře to byla velká sláva, když Kladno bojovalo ve finále play-off proti Kert Parku Praha.

Jenže v létě se nedohodli na nového dohodě předseda klubu Tomáš Rejthar s Drahomírem Kadlecem, a byť přišla za trenéra schopná náhrada, bývalý skvělý hráč a nyní asistent kouče národního týmu Slavomír Švancar, na mužstvu se to zákonitě promítlo.

Švancarova startovní pozice navíc nebyla jednoduchá, řada hráčů totiž kádr opustila. U hokejistů Kubíka, Potěchina nebo Patyka to bylo jasné, ti pomohli jen v play-off, ale skončil reprezentant Kudela, disciplinární trest dostal za incident ve finále Českého poháru Schnaubelt, další člen národního týmu Hrabár se vrátil domů do Berouna. K tomu se zranili Šíma, Prokop, a tak klub musel přivést posily.

Přivedl je ze dvou klubů: z pražského Kova, jež sestoupilo do národní ligy, a z Mostu, odkud je Švancar a ten. Vrátil se také zkušený Hnízdil.

A vše začalo pohádkově, perfektně obsazený srpnový Páňa Cup Kladno vyhrálo a Slavomír Švancar na ploše s úsměvem sliboval, že s tímhle mančaftem o jiné než nejvyšší příčky hrát nechce.

Probuzení do reality přišlo hned v prvním duelu extraligy s Karvinou. Zbytečná ztráta po gólu soupeře ze závěru jakoby předpověděla, co Kladeňáky čeká.

Doma ještě jak takž zápasy zvládali, ale venku to bylo: velký špatný. A když to herně nebyla bída, tak tým nedával góly. Za 14 zápasů jich bylo jen 34, méně jich mají jen celky uzavírající tabulku, Plzeň a Hradec Králové.

„Koncovka nás strašně drtila. Plus výpadky ve hře, kdy jsme po inkasované brance začali vymýšlet a dostali další góly,“ připomněl Slavomír Švancar a dodal, že ani jednou se mu nepovedlo, aby nasadil do dvou po sobě jdoucích zápasů stejnou sestavu.

Kromě už zmíněných ztrát se totiž vršily další. Nějaký čas chyběla brankářská jednička Jirotka, pak zase obránce Pliml, několikrát kapitán Špaček, nakonec i Barnošák, jenž nedorazil na sraz při odjezdu do Karviné.

„Ale nad nikým nelámeme hůl, od zimní přípravy se musíme odpíchnout jinak a líp. Měli bychom mít i plnější soupisku. Marodi se uzdraví, Schnaubelt už by také měl hrát, jedná se o návratu Hrabára,“ jmenuje Švancar a pro play-off by se nebránil ani jedné hokejové posile, která uchvátila už při letošním play off – Adam Kubík.

Hokejbal hrál už v mládežnických reprezentacích, letos byl také na MS dospělých. „Za mne je to jeden ze tří nejlepších hokejbalistů světa. Navíc skvělý kluk do kabiny, tam bych neváhal, pokud by měl zájem,“ říká jasně Slavomír Švancar.

Muž, který si stejně jako „přespolní“ posily občas vyslechl hlavně na sociálních sítích dost kritiky. Za něj, ale také za kluky z Mostu i Prahy, se však jasně postavila ikona kladenské sestavy, Michal Dědič. „Se Slávou (Švancarem) se známe velmi dobře a vím, že to není člověk, který by si to sem přišel jen tak odstát na střídačku. Hlavně se naše výsledky nesmí házet na hráče, kteří nám přišli pomoci, protože my, co bychom to měli táhnout, tak to určitě netáhneme. Jsme v tom všichni společně!“ zakončil Michal Dědič.

Najde jeho tým zase svou proslulou vítěznou DNA?