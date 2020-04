Tomáši, váš klub čeká na mistrovský titul pět roků a tým hrál v sezoně skvěle, co říkáte ukončení sezony?

Beru to jako skutečnost, jako fakt. A nemyslím si, že by se dalo něco udělat jinak. Vedení svazu dalo prostor všem klubům, aby řekly svůj názor a ten se shodoval. Přestože jsme vymýšleli možnosti, jak ještě hrát, opatření vlády nám to neumožňují. A čekat dál nešlo.

Zmínil jste nápady, které zástupci klubů měli. O co šlo?

Bylo jich několik. Pokračovat zkrácenou formou, turnajově od oblastí směrem nahoru, nebo uspořádat Final Four. Já sám prosazoval, aby se hrát postupně začalo, protože sami hráči většinou hrát chtěli a chtějí.

Ty kladenské asi mrzí konec sezony nejvíc, v extralize jste měli skvělý tým, který poměrně v pohodě vedl tabulku.

Za kluky je mi to strašně líto. Vím, kolik energie, námahy a času obětovali zimní přípravě a ta byla v jejich podání opravdu skvělá. Teď se to vše rozplynulo, což mrzí je i mne. Nemůžeme vědět, jak by to dopadlo v play off, kde se začíná od nuly a musíte na něj být připraveni nejen fyzicky, ale i mentálně. Nicméně jsem z nich cítil, že by se do správné formy dostali.

Jaký je teď plán B? Odpískáte a zabalíte všechno a začne se až v nové sezoně?

Uvidíme, co nám kdo povolí. Plán B nějaký máme, a pokud se podmínky uvolní, rádi bychom hráli. Cokoliv, třeba jen přáteláky. S některými kluby jsme to už diskutovali, ony také nejsou proti. samozřejmě by se muselo aspoň 14 dnů potrénovat. Většina hráčů se prostě na hokejbal těší, ale vše by bylo stejně na bázi dobrovolnosti. Protože jsou i takoví, kteří mohou mít obavy z nakažení. Mohli by tak ohrozit chod svých firem či důležité posty v zaměstnání.

Také světová hokejbalová federace ISBHF definitivně odpískala všechny soutěže. Smutní budou i vašich mladíci, kterých by se asi několik vešlo do závěrečné nominace na MS juniorů. Vy sám jste zase měl startovat na světovém šampionátu veteránů…

Je fakt, že jsem se začal pomalu připravovat, i když situace kolem vedení týmu nebyla dořešena. Ale už jsem byl na tolika akcích, že mě to podstatně víc mrzí u mladých. Ale jsou dobří, a když budou makat jako dosud, přijdou další příležitosti.