/FOTO/ Když je Kelti z Berouna vyučili 6:2, asi by moc fanoušků na hokejbalové dorostence ve finále republikového šampionátu nevsadilo ani zlámanou grešli. Jenže oni se pak rozjeli k parádním výkonům a ve Svitavách senzačně obhájili trofej z minulého roku. Úterní dopoledne jim pak vylepšil primátor města Kladna Milan Volf. Pozval je k sobě na radnici k neformálnímu setkání a poděkoval za perfektní reprezentaci klubu i města.

Primátor města Kladna Milan Volf přijal úspěšné hokejbalisty Kladna, kteří se stali mistry republiky dorostu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Jaromíra Jágra kdysi přijímal americký prezident Bill Clinton v oválné pracovně Bílého domu. Tak vysoko ještě kluci z kladenského hokejbalového dorostu mířit nemohou, pro ně byla zážitkem už tahle návštěva – zatím u oválného stolu. Vymydlení se usadili a mluvit nechali hlavně jednoho ze svých trenérů Miroslava Macha, který se s Milanem Volfem dobře zná, hrávali spolu.

„Slyšel jsem, že jste neskutečně bojovali, blokovali střely, padali do nich. Tohle se poslouchá dobře,“ říkal hráčům primátor, který jako bývalý hráč ví, co se cení.

S Machem vtipkoval, ale zároveň nezapomněl na vyjádření respektu k jeho někdejším úspěchům. „Kluci, Macháček byl vážně hodně dobrý hráč, střelec. A vím, že na hokejbale jste měli jako trenéra kdysi geniálního obránce Drahoše „Žaluda“ Kadlece. Ten podle mne patřil ve své době ke třiceti nejlepším bekům světa,“ připomněl Volf hokejbalovou personu, která se aktuálně vrátila k trénování malých hokejistů.

Do Liberce pro sen o světovém titulu. Těší se i hokejbalisté ze středních Čech

Hráči dostali možnost požádat o dárek a slovo držel zejména Filip Jedelský, jeden z lídrů mužstva, jenž se chystá v tomto týdnu na mistrovství světa U18 do Liberce.

„Víc peněz do hokejbalu!“ nestyděl se Jedelský, ale primátor mu s úsměvem vysvětlil, že hokejbalu město pomáhá jak to jde a co ani nezmínil – a klidně mohl, městská aréna stojí z velké části díky Milanu Volfovi.

Prvnímu muži magistrátu pak Filip Jedelský, ač se zraněnou nohou belhal o berlích, předal dres rysů, jak si klub přezdívá. Na oplátku se kluci mohou těšit na volňásky do aquaparku a také na slavnostní oběd.

Takže dobrou chuť, kluci a díky za perfektní reprezentaci Kladna!

Pro reprezentanty sezona nekončí, začíná MS!



Trojici čerstvých mistrů republiky z Kladna čeká ještě jeden vrchol sezony, dokonce ještě větší, než bylo republikové finále. Od středy totiž startuje v Liberci mistrovství světa mládeže výběrů od 16 až do 23 let. V osmnáctce pak dostávají šanci Filip Jedelský, Jiří Rod a Marek Daníček.



Trojice kladenských reprezentantů chystající se na MS hokejbalistů: zleva Marek Daníček, Filip Jedelský, Jiří RodZdroj: HBC Kladno

Hoši mluvili ale nejprve o cestě k republikovému titulu, která byla hodně trnitá. Zejména na začátku sezony, ale i na konci, kdy někteří k nich museli skousnout prohru Kladno s Ústím v semifinále juniorské extraligy, ale o to sladší byl konec. V dorostu právě Ústí zdolali a pak už stříkalo na ploše svitavského stadionu šampaňské.



„Nejtěžší bylo vzchopit se po zápase s Berounem, kdy jsme dostali totální rychtu 6:2, ale nepoložili jsme a dál věřili, že finále urveme. A jako tým jsme to dokázali,“ hlásil nadšený Filip Jedelský.



Po porážce s Kelty padala v kabině i ostřejší slova, tým burcoval podle dalšího útočníka Jiřího Roda zejména trenér Miroslav Mach. „Oklepali jsme se i díky němu a morální podpoře Vojty Butora se zvedli,“ chválil Rod někdejší kladenský talent, který také tým v sezoně připravoval. Stejně jako Jirkové Jedelský, Vela a Jaroslav Ježek. „Všem trenérům musíme moc poděkovat, protože odvedli vynikající práci,“ nezapomněl Jedelský na správné vychování.



Podle Marka Daníčka bylo vůbec nejtěžší se na finálový turnaj dostat, protože sezona dorostenců Kladna nezačala právě růžově. „Každý hrál sám za sebe, nikdo nechodil na tréninky. Ale zvedlo se to při semifinálovém turnaji, kde jsme už hráli jako jedno mužstvo,“ má jasno velká individualita, která kombinuje od malička hokejbal s hokejem a nedávno ve svých sedmnácti podepsal smlouvu s hokejovou Spartou.



Nyní kluky čeká zmíněné MS v Liberci. Loni o šampionát přišli vinou války na Ukrajině a zahráli si „jen“ Evropský pohár. Teď to bude svět a pěkně naostro, nejen se skvělými Slováky, Švýcary nebo Brity, ale také s Amerikou a hlavně Kanadou. „Myslím, že pro všechny je to splněný sen a odvedeme tam všechno,“ slibuje Jiří Rod a jeho kamarádi se přidávají: „Já o tomhle snil o malička, ať už v hokeji, nebo hokejbalu,“ zasní se Marek Daníček.



Filip Jedelský dodává, že jde o poctu a navíc… „Máme v týmu ohromnou partu i trenéry, moc se na to těším. Snad urveme i to vytoužené zlato. Jen doufám, že se mi vyléčí natažená šlacha, podle doktora by se to mělo povést,“ přeje si syn muže, který přišel do Kladna ze severní Moravy. A byl to právě Jiří Jedelský, který tuhle partu kdysi hokejbal učil a udělal pro kladenský klub strašně moc.



Kvůli němu i dalším lidem, kteří k jejich výchově přispěli, kluci slibují, že se v Liberci nikoho neleknou. Dokonce ani Kanaďanů, až jim budou klepat hokejkami na kabinu a řvát to svoje obligátní: fucking!



„Pustíme si nahlas písničku a tohle úplně vypustíme,“ zasmáli se všichni kladenští kluci.



Budeme jim držet palce!