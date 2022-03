Deset minut před koncem totiž inkasovalo gól na 1:2 a vzápětí dostal další Berouňák Martin Kohout pětiminutový trest za vražení soupeře na hrazení.

To byla kritická chvilka.

Senzační úspěch mladých Orlů! Starší žáci urvali pohárové stříbro

Kladno ale oslabení přečkalo a vzápětí samo z přesilovky udeřilo, když svojí obávanou bombu poslal do sítě právě Hrabár. „Jsem rád, že to tam padlo, ale byla to hlavně výborná práce od Soukyho (Radka Soukupa) na brankovišti. Výborně stínil gólmanovi,“ nechtěl si nechat všechny zásluhy Hrabár.

Vzápětí po něm se vrhl do útoku také sniper Dominik Barnošák a jinak výtečného brankáře Plzně Návaru překonal potřetí. Kladno už výsledek 3:2 udrželo. „Po dobré první třetině jsme nedělali to, co jsme si řekli v kabině. Ale nakonec jsme to zvládli,“ ulevil si Hrabár, podle něhož tým rozhodně Plzeň nepodcenil. „Tady se nikdy nikdo nepodceňuje. Jenom jsme po první třetině přestali makat, začali jsme hrát profesorsky a přestali běhat. To byl důvod,“ dodal Jiří Hrabár, podle něhož se tým musí do play off v jedné věci rozhodně zlepšit: ve střelbě.

Na té si vylámal zuby i loni proti Hradci Králové, teď má ovšem nové a ty chtějí kousat co nejostřeji. Hůř to půjde jedině Dominiku Barnošákovi, který spolu s plzeňským Návarou vyhrál cenu pro nejlepšího hráče zápasu. A odměnou mu byly sladké a chuťově dokonalé Zdendovy pečené dobroty…

