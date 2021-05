Kladno sice na svého sobotního soupeře ztrácí tři body, jenže má nejméně odehraných utkání, pouze pět. V těch ani jednou neztratilo ani bod a lepší v tomhle ohledu aktuálně nikdo není, dokonce ani první KERT Park Praha, jenž vyhrál jednou až po nájezdech.

Na každý pád se dá čekat pěkný hokejbal ve velkém pohybu, na ten obě mužstva tradičně sází. A obě mají v kádrech skvělé borce, domácí třeba brankáře Davida Stárka, produktivní Jana Bílého, Josefa Česáka či osobnost Pavla Kubeše. Hosté dost možná dají šanci talentovaného brankáři Vítu Čapkovi (v Mostě chytal zkušenější Jan Jirotka), v obraně mají navrátilce ze Švýcarska Tomáše Kudelu, v útoku je letos dost drží Milan Schnaubelt, i když hlavní devizou je spíš vyrovnanost všech forvardů.

Potvrdil to i další útočník David Šrámek, který při úvodní výhře 5:2 v Mostu před týdnem zazářil dvěma trefami. Spíš za ně však ocenil svoje spoluhráče a v rozhovoru pro hokejbal.cz přiznal, že zápas v Pardubicích bude určitě náročný. "Nemám tušení, v jaké kondici jsou nyní Pardubičtí, nicméně jak je znám, tak se bude hrát útočný a běhavý hokejbal. Pokud nebudeme líní na krok a zužitkujeme naše příležitosti, šance na výhru tam určitě je," řekl kanonýr Šrámek.

Domácí trenér Jiří Mašík, ikona českého hokejbalu, už s Kladnem hodněkrát prohrát, ale také se mu často dostal na kobylku, jednou dokonce ve finále play off. I on čeká tvrdý boj. „Kladno je vždy soupeř z nejtěžších, ale těšíme se. Bude se hrát běhavý hokejbal a věřím i přes dlouhou pauzu, že to bude mít vysokou kvalitu. Kladno je silné v měnění pozic a obranné činnosti, na to se chceme zaměřit. Tým je skoro kompletní a popereme se o vítězství," hlásí Mašík na klubových stránkách.

Prohlédněte si fotogalerii z loňského utkání, kdy Kladno a Pardubice pořádaly velký jarní turnaj jako náhradu za zrušené play off.

