Zatímco hokejisté Kladna na baráž o extraligu budou ještě dlouho čekat, jiné kluby se chystají o víkendu na moc a moc důležité zápasy. Ty nejdůležitější mají před sebou florbaloví Kanonýři, kteří se perou s Brnem o postup do semifinále play-off I. ligy. O hodně hrají rovněž hokejbalisté Kladna v extralize.

Kanonýři Kladno - DDQ Florbal Chomutov 5.3, 1. liga mužů, 26. kolo, 18.02.23 | Foto: Bohumil Kučera

Sobota hodně napoví

Florbalisté se dlouho strachovali o postup byť jen do předkola play-off, ale tam chytili fazonu. Vyřadili Plzeň a v úvodních dvou čtvrtfinálových zápasech na palubovce Bulldogs Brno urvali jeden bod za výhru v úvodním duelu. To jim dává šanci, aby doma sérii ukončili, museli by však uspět v sobotu i neděli (v hale Bios pokaždé od 18:00). „Čekají nás ale velmi těžké a vyrovnané zápasy, které rozhodnou detaily. V sobotu to bude klíčový duel série, musíme ho zvládnout!“ burcuje útočník Dominik Janda a má pravdu, protože i když sobotní vítěz nic jistého mít nebude, tak získá velkou výhodu.

Kladenský klub stojí o postup do Superligy už několik let, jenže buď ho zastavila pandemie, nebo loni trochu smolně výborně hrající Karlovy Vary, které v rozhodujících chvílích zvládaly lépe zlomové okamžiky.

V téhle sezoně Kanonýři už nezářili, dokonce se dá říci, že na podzim byli hodně marní. Ale zvedli se po Novém roce a teď šlapou.

Téměř ze smetiště dějin vyhrabali výborného ruského gólmana Ponomarjova (už působil jen ve Frýdlantu), v obraně se daří prověřeným borcům jako jsou Veselý, Šefčík nebo silák Stůj, v útoku jsou vidět nejvíc mladíčci Bohuslávek, Novák, ale i zkušení Louvar s Chroustem. Zajímavé je, že někdejší reprezentant a mistr republiky Tomáš Chroust nemá po úvodních zápasech s Brnem ani jeden kanadský bod, přitom Kladeňáci skórovali dvanáctkrát.

Chroust je i tak tahounem mužstva a play-off o kanadských bodech jednoduše není. Navíc on je přidá bodíky téměř jistě v domácích zápasech.

Na Kryštofa vyrazil i Jágr. A čelil hokejovým vtípkům z úst Krajča

Přijede půl Kladna

Hokejbalisté jsou na tom tak trochu jako jejich florbaloví sousedé. Také oni byli zvyklí být roky na vrcholu, dokonce v nejvyšší soutěži. Jenže s odchodem trenéra Kadlece, obránců Kudely, Hrabára či trestem pro útočníka Schnaubelta šly jejich výkony rapidně dolů. V zimě se blýskalo na lepší časy, vrátili se Schnaubelt i Hrabár, ale zase nemohou hrát kapitán Špaček, veterán Hnízdil ani Procházka a mužstvo navíc doplatilo na krutý los, který mu na úvod přisoudil dva aktuálně asi nejlepší týmy soutěže – KERT Park Praha a Pardubice.

Byly z toho dvě porážky, a tak v sobotu od 11:00 hodin už tým kouče Slavomíra Švancara potřebuje doma porazit souseda v tabulce – Hostivař. Jinak bude play-off hodně ohroženo.

Porážka na závěr a otazník nad budoucností

S Hostivaří se Kladenští utkali loni v play-off a přes postup to nebylo jednoduché. Soupeř má skvělé mladé hráče Čejku s Kucharčíkem, a také bývalé kladenské opory Radima Štěpáníka, Michaila Potěchina (ještě loni stál na straně Kladna) a nově i obránce Jana Kočku.

Hostivař má dokonce kladenského trenéra. Jan Krtička hrál roky extraligu, ale v Kladně pouze za už zaniklou Habešovnu. Jinak tu byl vždycky jako soupeř a bude to tak rovněž nyní, protože v zimě áčko pražského klubu převzal.

Také jeho tým na úvod jara padl, doma s druhým Letohradem 3:4, když neproměnil řadu šancí a nechával se zbytečně vylučovat. „Je třeba doléčit šrámy, nemoci a pokusíme se urvat body na Kladně,“ prohlásil pro klubový web Hostivaře.

HBC Kladno - HBC Hostivař 8:2, EL hokejbalu - play off, 24. 4. 2022Zdroj: Bohumil Kučera