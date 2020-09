Lotyšská reprezentantka, držitelka národního rekordu 66,18 metru, finalistka olympijských her v Riu, účastnice užšího finále olympiády v Londýně i všech posledních světových i Evropských mistrovství bude 16.září házet na Sletišti. Palameiková je jasnou zárukou kvality. Však o její služby je zájem i v podnicích Diamantové ligy, avšak nyní se Lotyška chystá na Kladno.

Běh na 400 metrů mužů má být jedním z vrcholů mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály. A je dobře, že se v této disciplíně rozrůstá startovní listina o dalšího skvělého závodníka. Alžířan Miloud Laredj vládne skvělým osobním rekordem na čtvrtkařském ovále časem 45,82 vteřiny. Je také stabilním členem alžírské štafety, která dokáže sbírat medaile na kontinentálních mistrovstvích.

Česká jednička ve skoku do výšky Marek Bahník už byl oficiálně pro kladenský mítink představen. Pořadatelé z A.C. TEPO Kladno odhalují, a do soutěže výškařů k Bahníkovi přidávají, dalšího skvělého skokana. Z Litvy se svůj středočeský závod chystá mnohonásobný šampion své země, úřadující bronzový medailista ze světové univerziády, Adrijus Glebauskas. S osobním maximem 228 centimetrů by měl Litevec být tahouhem především pro Marka Bahníka, který touží posunout svůj nejlepší výkon co nejblíže k 230-ti centimetrům.

Mezinárodní atletický mítink Kladno hází a Kladenské memoriály 2020 se koná 16.září na městském stadionu Sletiště. Kladenský deník Vás zve na odpoledne plné skvělé atletiky nejvyšší světové úrovně.

Zdroj: archiv M. Palameiky