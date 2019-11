Mítink byl zařazen do kategorie prémiových atletických podniků, které jsou významně bodovány v rámci kritérií pro nominaci na olympijské hry! S tím samozřejmě souvisí i termín uzávěrky pro plnění limitů na olympiádu, který je stanoven na konec června.

Mítink nebude o víkendu, jak bylo zvykem, ale ve všední den – konkrétně v úterý. I tento fakt má podle pořadatelů z A. C. TEPO Kladno své logické opodstatnění. Jednak je důvodem nabitá červnová termínová listina a zároveň možná kolize s ostatními „prestižními“ závody. V žádném případě to není ale tak, že by na Kladno toto datum pouze zbylo.

,,Myslíme si, že námi vybraný termín, který nám už potvrdila i Evropská atletická federace, je v mnoha ohledech jedním z těch vůbec nejlepších. Červnový termín obecně může navíc oproti červencovému, který mnoho lidí využívá k dovoleným, pomoci třeba k vyšší návštěvnosti na stadionu. Kladnu také do karet nahrály stanovené termíny Diamantové ligy, se kterými se mítink na Sletišti míjí,“ uvedl pro Kladenský deník ředitel závodu Jakub Kubálek.

Jitka Švihálková