Po více jak 4 letech se Kladno dočkalo obnovení oblíbených Nocí válečníků. Galevečer bojových sportů se uskutečnil díky spojení sil organizace I AM FIGHTER a Pavla Hakima Majera. Event IAF11 se konal v Městké sportovní hale na Sletišti.

IAF11 / Noc válečníků na Kladně / 22. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Zápasy proběhly dle následujících pravidel:

IAF Striking: Jsou povolené všechny údery a kopy, jsou povolené takedowny, strhy, zachytávání nohou a podkopy, na zemi se ale už dále nepokračuje. Jsou povolené klinče a v nich neomezený počet kolen. Zakázané jsou lokty. Bojuje se v malých rukavicích.

Klasické K1, tj. pouze jedno koleno v klinči a bez strhů a takedownů, jsou Honza Mudraninec s Davidem Popovičem.

MMA Contender: Dle regulí amatérského MMA v bambulích, ovšem bez dalších chráničů (nohy, ruce) a bez tílek.

A kdo by do zápasů nasazen a s jakým výsledkem dopadly?

MMA děti, 2x2 minuty, váha do 28 kg: Kristián Váňa vs. Tadeáš Dufek, vítězí DUFEK na body



K-1 velké rukavice, 3x2 minuty, do 71 kg: Čeněk Fikar porazil Milana Čonku



K-1 velké rukavice, 3x2 minuty, do 72,5 kg: Ladislav Orolin vs. Jakub Tyralík. Jednoznačně na body Tyralík.



IAF Striking, 3x2 minuty, do 74 kg: David Váňa prohrává s Danielem Müllerem na TKO ve druhém kole.



Amatérské K-1, 3x2 minuty, do 56 kg: Nadia Dridi vs. Magdaléna Jakubová. Nadia vítězí v krásném dívčím duelu plném vysokých kopů na body.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 66 kg: Samuel Rataj vs. Jaroslav Červený. Bojovník SKS areny bere výhru.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 105 kg: Jiří Beránek vs. Tomáš Šebesta. Kladenský duel pro SKS Arénu a Beránka.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 69 kg: Max Redl vs. Karel Hňup. Krvavý duel je vítězný pro Redla.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 77 kg: Samuel Bílý vs. Martin Lukáč. Tvrďák Bílý si zápas i výhru užil.



MMA Contender, 3x3 minuty, do 70 kg: Tomáš Holeček vs. Alex Hutyra. Holečkovi podpora publika nestačila. Skromný bojovnák Hutyra má další výhru.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 70 kg: Arťom Rata vs. Lukáš Strnad. Zkušený Strnad vybojoval pro SKS další zápas.



MMA profi, 3x5 minuty, do 84 kg: Frederico Komuenha vs. Tomáš Klabík. Komuenha odstupuje pro zranění po 1. kole. Klabík se raduje.



IAF Striking, 3x3 minuty, do 86 kg: Jan Mudraninec vs. David Popovič. Popovič, to byla velká síla, které Mudrianec sympaticky odolával, ale jen než přišlo TKO.



MMA Contender, 3x5 minuty, váha od 77 kg: Filip Roubíček vs. Jan Šťastný. Vítěz dueluŠtťastný prohlásil, že by rád bojoval s vítězem hlavního zápasu, dojde na to?



MMA, 5x5 minuty, váha do 66 kg: David Zoula vs. Matěj Val. Hala hnala za vítězstvím domácího Zoulu. Bohužel mu to nestačilo. Diváci si ale užili opravdový vrchol večera. 25 minut (!) poctivého boje, který přinesl titulový pás Matěji Valovi.

Prohlédněte si fotogalerii, z atmosféry vám napoví více. Na dalších podrobnostech pracujeme.

Autor: Bohumil Kučera