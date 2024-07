Časy, kdy každý mladý kluk vyrazil na vandr, jsou dávno pryč, ale pořád se najdou tací, kteří místo vysedávání u počítače raději zabalí věci do batohu, nazují pohorky a vyrazí přes lesy a louky do dálky. O dvou takových budeme vyprávět v tomhle článku, protože cesta sedmnáctiletého Lukáše Kočárka a o rok mladšího kamaráda Filipa Černého z Kladna až na nejvyšší vrchol ČR – tedy horu Sněžku, byla zajímavá.

Oba mladíci vyrazili z Havlíčkova náměstí ve Švermově, za sedm dnů urazili 237 kilometrů a pak se na střeše České republiky hrdě vyfotili se státní vlajkou. Sami na sebe byli pyšní a samozřejmě i jejich rodiče, vždyť pro kluky to byl vlastně tak trochu už výlet do dospělosti.

„Já ten plán nosil v hlavě už od deváté třídy. Udělat něco velkýho a sáhnout si na dno svých sil,“ říká Lukáš Kočárek. Ale samotnému se mu do akce nechtělo, ani rodičům by se to nelíbilo, a tak lákal kamarády. „Většina z nich bohužel rychle odstoupila, ale mně se nápad líbil a vydržel jsem,“ usmívá se mladší Filip Černý.

Itinerář cesty se jim povedlo celkem naplnit. Denně to vyšlo na 30 až 35 kilometrů, někdy samozřejmě s ostrými výšlapy, zásadně ale po lesích, polích a loukách. Silnice byly zapovězeny stejně jako veřejné kempy na spaní. Noci trávili kluci převážně v lese pod smrky a modříny.

Ze zmíněného Havlíčkova náměstí vyrazili směrem na Kralupy, tam v lesíku přespali a druhý den pokračovali směrem na Mělník, kde rozbili noční tábořiště u vísky Vysoká.

Další den minuli kolosální zříceninu hradu Bezděz a přes blízkou Bělou se dostali do brány Českého ráje, kde přespali v malé obci Žďár. „Nejtěžší cesta nás pak čekala do Semil, před kterými jsme šplhali na vysoký kopec a nahoře viděli, že se chystá pořádný liják a bouřka. Museli jsme přespat na nádraží, kam už jsme přiběhli dost promočení. Naštěstí nás tam nechali, byli to pohodoví lidé a viděli, že v lese ten večer spát nešlo,“ vypráví Filip, ale Lukáš doplňuje, že právě v Semilech prožili nejnepříjemnější okamžiky výpravy.

„Spali jsme na lavičkách, nebo spíš kovových konstrukcích, protože dřevěná výplň tam chyběla. I za to jsme byli rádi, ale ve dvě ráno zastavil vlak a z něj se vypotácelo asi dvanáct opilých chlapů a ti na nás začali mít narážky, někteří si i kopli do lavičky. Byli starší a bylo jich moc, tak jsme raději dělali, že spíme. Jenže spát už se moc nedalo, tak jsme ve čtyři ráno vyrazili na cestu, aspoň jsme byli ve Špindlerově Mlýně dřív než jsme chtěli,“ popsal horké chvilky Lukáš.

Ale cíl už byl blizounko, vzdát nikdo nic nehodlal. Šlo se do Špindlu a pak už na finálový výšlap na Sněžku. Vzali to směrem na Kozí vrch, pak podél údolí a kolem luk po hřebenech na Luční boudu, kde se napojili na turistickou trasu. „Naštěstí jsme šli brzy, takže tam ještě moc lidí nebylo. Zvolili jsme náročnější, strmější a kamenitou cestu z polské strany, nikoliv pohodlnější české schody,“ popisuje Filip.

close info Zdroj: se svolením Lukáše Kočárka a Filipa Černého zoom_in Cesta sedmnáctiletého Lukáše Kočárka a o rok mladšího Filipa Černého z Kladna na Sněžku

A Lukáš vykresluje pocity, jaké minivýprava Kladeňáků na vrcholu prožívala. „Byly skvělé, protože jsme dokázali co jsme si předsevzali. Po týdnu, kdy jsme jen minimálně naráželi na civilizaci, to z nás všechno spadlo a máme i pěknou fotku před kapličkou na Sněžce s českou vlajkou. Já tyhle fotky sbírám, takže prima úlovek,“ usmívá se starší z dvojice a celkově hodnotí cestu jako nezapomenutelný zážitek.

„Nohy nás bolely, ale přišla velká úleva. Obvolali jsme rodiče, ti na nás byli pyšní. Jsem rád, že jsme vyrazili a dokázali to. Potkali jsme hlavně hodně lidi, to je také příjemné zjištění,“ shodli se oba kluci.

A jejich další plány? Filip má hlavně ty fotbalové, protože turistiku má sice rád, ale spíš jako vedlejší koníček. Naopak Lukáš jí asi propadne, jeho plány a výzvy jsou ve větších dálkách a mnohem větších výškách. „Ještě letos bych rád vyrazil do Tater na Rysy, to je náročný výstup, v plánu máme slovinský Triglav. V turistice jsem se našel,“ uzavřel Lukáš Kočárek krátké povídání o splněném velkém snu.