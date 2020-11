Trénujete teď víc než obvykle?

Ano, snažím se využít čas na trénink. Jedná se zpravidla o dvoufázový trénink, kdy ráno je většinou klus a odpoledne rovinky či kopce.

Kolik kilometrů naběháte? A jakému typu tréninku dáváte přednost?

Nyní naběhám cca 81 kilometrů za týden. Já osobně preferuji rychlostní tréninky.

Jaké máte doplňující metody k samotnému běhání?

Většinou to bývají rovinky, kopce plus nějaké kratší úseky v tempu.

Trénuje vás váš otec, bývalý skvělý závodník. Je to výhoda?

Předává mi hodně zkušeností. Znamená to pro mě mnoho. Ale bývá na mě přísnější.

Vždycky jste dělal atletiku? Zkusil jste i jiné sporty?

Běhám už od malička, od tří let. Jiné sporty jsem nedělal a ani dělat nechci, atletika mi dává mnoho věcí a také se při běhu skvěle odreaguji od okolního světa. Jsem moc rád, že jsem si vybral tento sport.

Jaké jsou vaše dosavadní největší úspěchy?

Byl jsem vicemistrem České republiky na 800 metrů žáků z roku 2018, členem stříbrné štafety na 4x200 metrů v hale a také stříbrné na 4x400 metrů venku v dorostu 2020 a člen bronzové štafety na 4y400 metrů dospělých v Plzni 2020. To vše za Kladno. Této medaile si nejvíce vážím, jelikož naše štafeta byla na tomhle podniku nejmladší; měřili jsme se s českou špičkou mužů.

Závodíte za Kladno. V Lounech nejsou dobré podmínky, nebo proč jste si tedy vybral Kladno?

Je to tak, v Lounech nejsou moc příznivé podmínky. Proto jsem dal přednost klubu AC TEPO Kladno. Ten reprezentovali i můj otec a strýc, tak je to pro mě srdeční záležitost.

Jaké to v kladenském oddílu je?

Na Kladně je to skvělé. Okolo mě je super parta, která se navzájem motivuje k co nejlepším výsledkům. Určitě mi to hodně pomůže do budoucna s výkonností. Hlavně jsem moc rád, že mě všichni přijali do kolektivu a také bych chtěl i poděkovat za možnost reprezentovat Kladno v nejvyšší atletické soutěži ČR – v extralize. Byl to opravdu skvělý zážitek a další motivace se zlepšovat.

Jaké máte před sebou cíle?

Příští rok budu prvním rokem junior. Moje cíle budou osobáky a finále na MČR v hale i venku. Mým snem pro rok 2022 je ME juniorů.

Už jste nakoukl do reprezentace?

Zatím ne, ale od roku 2021 budu zařazen do Sportovního centra mládeže. Právě odtud vede cesta.

Jakou děláte školu?

V současné době studuji Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech. Snažím se o co nejlepší výsledky.

Platí u vás v rodině, že škola je na prvním místě?

Ano, ale atletika mi dává mnoho. Hlavně mě baví, proto je pro mě se školou na stejné úrovni.

Co byste rád v budoucnu dělal za práci?

Momentálně nevím, ale určitě bych se chtěl pohybovat v něčem, co souvisí se sportem.

Co rád děláte ve volném čase? Jak vypadá váš den?

Mám rád filmy i hraní na počítači a rád si také něco přečtu. Ráno se věnuji učení a škole, poté jdu na první fázi nebo do posilovny. Po obědě mám čas na sebe, tak si odpočinu před tréninkem a večer dělám úkoly a snažím se pomáhat i doma.