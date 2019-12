Na první pohled přitom vše vypadá jasně. Mezinárodní antidopingová agentura (WADA) nedávno vynesla tvrdý verdikt: za manipulaci s daty v moskevské laboratoři se Rusko nesmí v příštích čtyřech letech účastnit velkých sportovních akcí v čele s olympiádami.

Rusové se sice pokládají za obětního beránka, většina sportovního světa však tento trest vnímá jako krok správným směrem. Při detailnějším pohledu se ovšem začnou objevovat trhlinky.

Hlavní jsou sponzoři

„Nechápu, proč do toho zatáhli i hokej. Štve mě to,“ vyjádřil se třeba šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel a dal jasně najevo, že jeho sportu se nařízení WADA zas tak netýkají. Navzdory zákazu například dál plánuje uspořádat v Rusku mistrovství světa v roce 2023. „Uděláme pro to všechno,“ zdůraznil ostřílený švýcarský funkcionář.

Jde totiž o to, že Rusko je světovou hokejovou velmocí, kterou není radno příliš dráždit. Řada movitých sponzorů je právě z velké země na východě a Fasel to dobře ví. Ostatně nejde pouze o hokej: i zástupci řady dalších disciplín sice postih dopujícího Ruska v obecné rovině vítají, hned však dodávají, že v konkrétních případech není třeba být tak striktní.

Má to něco do sebe: plošný trest nevyhnutelně postihne i sportovce, kteří nikdy nepodváděli. Proto i šéf olympijského hnutí Thomas Bach raději hovoří o hledání individuálních viníků. Je totiž jasné, že neúčast Ruska by byla pro hry pod pěti kruhy katastrofou. I tady jde o peníze od velkých sponzorů, jako je například Gazprom. Zásadní jsou i příjmy za vysílací práva. Kdyby ruské televize odmítly vysílat olympiádu v Tokiu (což v případě neúčasti tamních sportovců reálně hrozí), měl by Bach velký problém.

FIFA dává ruce pryč

Dosti rozpačitý je i přístup vedení FIFA. Fotbal by měl jít jako nejrozšířenější sport planety příkladem, jenže i přes verdikt WADA zůstává v platnosti spolupořadatelství Ruska (konkrétně Petrohradu) mistrovství Evropy v příštím roce. Počítá se i s účastí sborné v bojích o postup na mistrovství světa v roce 2022. Ať už to s odvoláním proti trestu dopadne jakkoli, FIFA hodlá najít způsob, jak zákaz obejít.

„Problémem je skutečnost, že definice velkých mezinárodních akcí je nejasná a je těžké to vysvětlit jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Sankce tím ztrácejí na účinnosti,“ prohlásil Jorge Leyva, šéf organizace iNADO, zastřešující národní antidopingové agentury.

Příkladem může být formule 1. Mezinárodní automobilová federace (FIA) sice před dvěma lety přistoupila na kodex WADA, aktuální trest ale neřeší. Velká cena Ruska, konající se každý rok v Soči, tak v ohrožení není. Podle vedení šampionátu F1 je její zrušení vzhledem k četným ekonomickým závazkům nereálné. Podobných případů se dá najít víc, což dopad antidopingových sankcí citelně oslabuje.